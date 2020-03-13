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Коронавірус поширюється в Україні: як зробити антисептик вдома

STYLERЖиття    13.03.2020 - 07:07
Коронавірус поширюється в Україні: як зробити антисептик вдома
Як приготувати антисептик для захисту від коронавіруса (фото: freepik)

Коронавіруса можна уникнути, дотримуючись деяких правил

Коронавірус в Україні виявили вже у трьох людей - двох чоловіків і однієї жінки. Українці почали спустошувати аптеки і магазини, розкуповуючи маски й антисептики для дезінфекції рук. Якщо антисептик немає можливості купити, його можна виготовити вдома з простих компонентів. Як захистити себе від COVID-19 - у матеріалі Styler.

Медики з ВООЗ розповіли, як зробити антисептик вдома. Для цього знадобляться інгредієнти, що продаються в аптеках України:

  • етиловий спирт - 833 мл,
  • перекис водню - 42 мл,
  • гліцерин - 15 мл.

Ці компоненти потрібно змішати, додавши трохи дистильованої або кип'яченої води. У результаті повинно вийти близько літра антисептика, який можна буде розлити по ємностях і роздати своїм близьким.

Таким засобом можна користуватися для гігієни рук, якщо у вас немає можливості вимити руки з милом, а обробити руки треба.

У ВООЗ також порекомендували обробляти цим засобом руки не менше 30 секунд, особливу увагу приділяючи зоні під нігтями.

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Нагадаємо, що ВООЗ оголосила коронавірусну інфекцію COVID-19 пандемією.

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