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В украинских аптеках появилось "лекарство" от коронавируса: по чем продают

STYLERЖизнь    13.03.2020 - 17:05
В украинских аптеках появилось "лекарство" от коронавируса: по чем продают
В аптеках продают лекарство от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине помогает обогащаться фармацевтическим компаниям

Коронавирус в Украине привел к первой смерти, всего трое инфицированных. Тем временем недобросовестные делки, пользуясь паникой из-за карантина и угрозой распространения COVID-19 по стране, начали продавать в аптеках лекарства от коронавируса. Все подробности о "волшебных таблетках" - в материале Styler.

Журналистам удалось заметить таких "бизнесменов" в одной из аптек Киевской области - в городе Боярка, рассказывают "Вікна".

"В наявности препараты для профилактики коронавируса. За информацией обращайтесь к фармацевтам", - говорится в объявлении на аптеке.

В украинских аптеках появилось &quot;лекарство&quot; от коронавируса: по чем продают

В аптеке под Киевом продают лекарство от коронавируса (скрин видео)

Стоимость чудо-средств около 100 гривен, но ни вылечить, ни навредить они никому не могут, ведь это гомеопатия.

Журналисты спросили у провизора, откуда такая информация, что эти два предлагаемых препарата помогут от коронавируса. На что та ответила, что "это доказано". При этом покупатели разделились на два лагеря - некоторые верят провизорам, а кое-кто относится к таким заявлениям скептически.

А вот производители этих препаратов "под шумок" недавно обновили инструкцию, указав в ней "профилактику коронавируса".

В аптеке Боярки продают лекарство от коронавируса (видео: YouTube/Вікна Новини)

Ранее мы писали, что Украина полностью закроет границы для въезда иностранцев.

А также читайте о первой смерти от коронавируса в Радомышле Житомирской области.

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