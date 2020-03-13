В Україні перша смерть від коронавіруса: подробиці

Від коронавіруса в Україні померла жінка (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні призвів до першої смерті

Коронавірус в Україні призвів до першої смерті. 13 березня померла 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області. Про це заявила Ольга Голубовська, Завкафедрою інфекційних хвороб у Національному університеті імені Богомольця, пізніше у МОЗ підтвердили інформацію.

"На жаль, перший померлий від COVID19... Житомирська область..." - написала лікар-інфекціоніст.

В Україні перша смерть від коронавіруса (скрін: facebook.com/ogolubovska)

Померла жінка з Житомирської області 1949 року народження. Вона 1 березня повернулася з Польщі, але не відразу звернулася до лікарів. Стало відомо, з ким контактувала хвора, - це двоє жителів Радомишля і двоє киян.

У МОЗ підтвердили інформацію про смерть мешканки Житомирської області, вказавши, що вона була в групі ризику.

В Україні жінка померла від коронавіруса (скрін: Моз)

Заступник голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко під час брифінгу заявила, що за житлом рідних померлої українки в Радомишлі стежать правоохоронці. Її сім'я самоізолювалася, патрульні стежать за домом її рідних і поблизу місць лікування пацієнтки.

Нагадаємо, що у Радомишлі вчора була оголошена надзвичайна ситуація. У місті призупинили роботу транспорту і всіх ринків. НС також оголосили в Чернівцях.

А 13 березня на позачерговому засіданні РНБО було прийнято рішення про повне закриття кордонів для в'їзду іноземців.

На сьогодні в Україні офіційно підтвердили три випадки зараження коронавірусом COVID-19. 3 березня було оголошено про перший випадок - 49-річний чоловік з Чернівців, 12 березня - ще два випадки - 64-річний чоловік у Чернівецькій області та 71-річна жінка в Житомирській, яка померла.