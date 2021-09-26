Екс-учасниця групи "НеАнгели" розповіла про проблеми зі здоров'ям: "були страшні головні болі"
Вікторія Смеюха поділилася історією з життя, коли вона через тренування потрапила в лікарню з сильними головними болями та внутрішньочерепним тиском.
Про це українська співачка й ексучасниця групи "НеАнгели" розповіла в програмі "Діти проти зірок".
Артистка розповіла, що з раннього дитинства активно займалася спортом. Починала вона свої заняття без тренера й іноді доводила сама себе до такої знемоги, що організм просто не встигав відпочивати та відновлюватися.
Така сильне навантаження привела до того, що почалися проблеми зі здоров'ям – сильні головні болі та внутрішньочерепний тиск.
"Поки однокласниці ходили з пивом і сигаретами, я проводила час в тренажерному залі. Займалася без тренера. Сама вирішила, що мені необхідно 3-4 години качати м'язи. По 150 разів віджималося від підлоги, 100 разів присідала і 100 разів качала прес", - зазначила артистка.
За словами Вікторії Смеюхи, така інтенсивність призвела до проблем зі здоров'ям і лікарні.
"Такі виснажливі тренування призвели до страшних головних болів і внутрішньочерепного тиску. Мене забрали в лікарню під крапельницю", - зізналася співачка.
Вона додала, що тоді її навіть через проблеми зі здоров'ям відсторонили від складання іспитів.
Вікторія Смеюха (Фото:instagram.com/vikanablack)
Що відомо про Вікторію Смеюху
Вона народилася в 1985 році в Харкові й при народженні їй батьки дали ім'я Катерина. Псевдонім Вікторія їй придумав продюсер. У неї унікальний низький голос - альт-сопрано.
Після школи вона переїхала до Києва і вступила вчитися на менеджера-культуролога у сфері розваг. Вперше на сцену вийшла в програмі "Шанс" під псевдонімом Кайра.
Після цього деякий час виступала у складі групи SMS, а у 2006 році її запросили в команду "НеАнгели", де вона стала виступати разом зі Славою Камінською. Спільна творчість тривала до 2021 року, поки група не розпалася. Зараз Вікторія Смеюха будує сольну кар'єру.
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