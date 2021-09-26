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Екс-учасниця групи "НеАнгели" розповіла про проблеми зі здоров'ям: "були страшні головні болі"

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Неділя 26 вересня 2021 17:49
Екс-учасниця групи "НеАнгели" розповіла про проблеми зі здоров'ям: "були страшні головні болі" Фото: Вікторія Смеюха розповіла про проблеми зі здоров'ям (instagram.com/vikanablack)
Автор: Анна Шиканова

Вікторія Смеюха поділилася історією з життя, коли вона через тренування потрапила в лікарню з сильними головними болями та внутрішньочерепним тиском.

Про це українська співачка й ексучасниця групи "НеАнгели" розповіла в програмі "Діти проти зірок".

Артистка розповіла, що з раннього дитинства активно займалася спортом. Починала вона свої заняття без тренера й іноді доводила сама себе до такої знемоги, що організм просто не встигав відпочивати та відновлюватися.

Така сильне навантаження привела до того, що почалися проблеми зі здоров'ям – сильні головні болі та внутрішньочерепний тиск.

"Поки однокласниці ходили з пивом і сигаретами, я проводила час в тренажерному залі. Займалася без тренера. Сама вирішила, що мені необхідно 3-4 години качати м'язи. По 150 разів віджималося від підлоги, 100 разів присідала і 100 разів качала прес", - зазначила артистка.

За словами Вікторії Смеюхи, така інтенсивність призвела до проблем зі здоров'ям і лікарні.

"Такі виснажливі тренування призвели до страшних головних болів і внутрішньочерепного тиску. Мене забрали в лікарню під крапельницю", - зізналася співачка.

Вона додала, що тоді її навіть через проблеми зі здоров'ям відсторонили від складання іспитів.

Екс-учасниця групи &quot;НеАнгели&quot; розповіла про проблеми зі здоров'ям: &quot;були страшні головні болі&quot;Екс-учасниця групи &quot;НеАнгели&quot; розповіла про проблеми зі здоров'ям: &quot;були страшні головні болі&quot;

Вікторія Смеюха (Фото:instagram.com/vikanablack)

Що відомо про Вікторію Смеюху

Вона народилася в 1985 році в Харкові й при народженні їй батьки дали ім'я Катерина. Псевдонім Вікторія їй придумав продюсер. У неї унікальний низький голос - альт-сопрано.

Після школи вона переїхала до Києва і вступила вчитися на менеджера-культуролога у сфері розваг. Вперше на сцену вийшла в програмі "Шанс" під псевдонімом Кайра.

Після цього деякий час виступала у складі групи SMS, а у 2006 році її запросили в команду "НеАнгели", де вона стала виступати разом зі Славою Камінською. Спільна творчість тривала до 2021 року, поки група не розпалася. Зараз Вікторія Смеюха будує сольну кар'єру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що продюсер НеАнгелів пояснив причину розпаду групи.

А також розповідали про те, що Віка з НеАнгелів розповіла, за що її побила Камінська.

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НеАнгелы Виктория Смеюха
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