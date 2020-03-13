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Українські зірки показали, як протистояти коронавірусу

STYLERЖиття    13.03.2020 - 17:31
Українські зірки показали, як протистояти коронавірусу
Коронавірус в Україні - зірки знялися у ролику про профілактику (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні сприяв появі в мережі маси повідомлень про "ліки", і в МОЗ почали інформаційну кампанію

Коронавірус в Україні вже забрав одне життя, і захворювання також діагностовано ще у двох людей. У МОЗ нагадали громадянам про ефективні засоби профілактики та дали рекомендації про дії у разі наявності симптомів COVID19.

Українські зірки підтримали медиків у масштабній інформаційній кампанії проти поширення коронавіруса.

Знаменитості знялися в ролику проти небезпечної інфекції та своїм прикладом закликали дотримуватися простих правил, які допомагають зменшити ризики інфікування і убезпечити себе.

До ініціативи долучилися легендарний чемпіон-легкоатлет Сергій Бубка, популярні артисти Потап, MONATIK і JerryHeil (Яна Шемаєва), Pianoбой (Дмитро Шуров), група "Время и Стекло", Павло Зібров, а також ведучі, шоумени і такі знаменитості, як Євген Клопотенко, Маша Єфросиніна, Michelle Andrade та Гарік Корогодський.

До зоряної компанії також влилися і чиновники - міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець та його заступник, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Відомі українці особисто показали, як можна зменшити ризики заразитися коронавірусом. Наприклад, Дмитро Шуров обробив руки спиртовмісним антисептиком, Michelle Andrade протерла екран мобільника антисептичними вологими серветками, Потап закликав користуватися безконтактними способами оплати, а Павло Зібров порадив не торкатися руками обличчя.

"Коронавірус - це виклик для людства. Ми можемо його прийняти, і вирішити проблему разом!" - наголошується в ролику.

Українські зірки знялися у ролику МОЗ про заходи профілактики від коронавіруса (Фото: moz.gov.ua)

Як повідомлялося раніше, в Україні деякі несумлінні "підприємці", користуючись панікою через карантин та загрозу розповсюдження COVID-19 по країні, почали продавати в аптеках "ліки" від коронавіруса.

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