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Украинские звезды показали, как противостоять коронавирусу

STYLERЖизнь    13.03.2020 - 17:31
Украинские звезды показали, как противостоять коронавирусу
Коронавирус в Украине - звезды снялись в ролике о профилактике (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине способствовал появлению в сети массы сообщений о "лекарствах", и в Минздраве начали информационную кампанию

Коронавирус в Украине уже забрал одну жизнь, и заболевание также диагностировано еще у двух человек. В Минздраве напомнили гражданам об эффективных средствах профилактики и дали рекомендации о действиях в случае наличия симптомов COVID19.

Украинские звезды поддержали медиков в масштабной информационной кампании против распространения коронавируса.

Знаменитости снялись в ролике против опасной инфекции и своим примером призвали соблюдать простые правила, которые помогают уменьшить риски инфицирования и обезопасить себя.

К инициативе приобщились легендарный чемпион-легкоатлет Сергей Бубка, популярные артисты Потап, MONATIK и JerryHeil (Яна Шемаева), Pianoбой (Дмитрий Шуров), группа "Время и Стекло", Павел Зибров, а также ведущие, шоумены и такие знаменитости, как Евгений Клопотенко, Маша Ефросинина, Michelle Andrade и Гарик Корогодский.

В звездную компанию также влились и чиновники - министр здравоохранения Украины Илья Емец и его заместитель, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Известные украинцы лично показали, как можно уменьшить риски заразиться коронавирусом. Например, Дмитрий Шуров обработал руки спиртосодержащим антисептиком, Michelle Andrade протерла экран мобильника антисептическими влажными салфетками, Потап призвал пользоваться бесконтактными способами оплаты, а Павел Зибров посоветовал не касаться руками лица.

"Коронавирус - это вызов для человечества. Мы можем его принять, и решить проблему вместе!" - отмечается в ролике.

Украинские звезды снялись в ролике Минздрава о мерах профилактики от коронавируса (Фото: moz.gov.ua)

Как сообщалось ранее, в Украине некоторые недобросовестные "предприниматели", пользуясь паникой из-за карантина и угрозой распространения COVID-19 по стране, начали продавать в аптеках "лекарства" от коронавируса.

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