Як зареєструватися на мультитест випускнику: детальна інструкція

Українські вступники, які не встигли до 19 квітня зареєструватися для участі у Національному мультипредметному тесті, зможуть це зробити з 10 до 20 червня.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Як взяти участь у тесті

Щоб узяти участь у НМТ вступникам потрібно з 10 до 20 червня створити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу "Зареєструватися", розміщеного на вебсайті УЦОЯО.

Важливо уважно заповнювати такі поля, як прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію, номер паспортного документа та мобільний телефон.

Також варто роздрукувати реєстраційну картку, заповнити від руки заяву про участь у тестуванні та вклеїти фото для документів розміром 3×4.

Окрім того, до заяви потрібно додати копії паспорта, документа про повну загальну середню освіту (за потреби додати медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЗНО за формою № 086-3/о) і надіслати їх до того регіонального центру оцінювання якості освіти, який зазначено в контрольно-інформаційному листі, сформованому разом із реєстраційною карткою.

Зазначимо, якщо немає можливості надіслати поштою, то документи можна надіслати на електронну адресу регіонального центру. У темі листа слід вказати своє прізвище та те, що це реєстраційні документи.

Основні терміни

Дізнатися логін і пароль можна з 25 червня, правильно увівши дані до спеціального сервісу "Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022".

Також на інформаційній сторінці з 8 до 18 липня слід підтвердити бажання взяти участь у НМТ і вибрати населений пункт для проходження тестування. А з 1 до 10 серпня слід уточнити назву населеного пункту.

До 12 серпня потрібно отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру і датою та часом початку тестування.

Додамо, що вступники, які під час основного періоду реєстрації сформували реєстраційні картки на сайті УЦ, але до 7 червня не змогли підтвердити своєї участі в НМТ, повторно не реєструються.

Такі випускники з 8 до 18 липня підтверджують бажання проходити тестування в додаткову сесію. Детальна інформація за посиланням.