Українські лікарі розповіли про нові симптоми коронавірусу: відсутність нюху вже не показник

Коронавірус в Україні знову набирає обертів і в останні тижні хвороба стала укладати в лікарні молодих. Лікарі відзначають, що COVID-19 майже знищив інші простудні захворювання, але симптоми почали змінюватися.

Лікар-пульмонолог Світлана Гук повідомила, що коронавірус почав домінувати у мікробіологічному світі й грипу зараз майже немає. Інфікованих коронавірусом зараз трохи менше, ніж восени, але тяжкість захворювання зросла в рази. І в лікарні пацієнти стали потрапляти майже в три рази частіше.

"На кожного медика навантаження збільшилася в кілька разів. Це не у 2 рази, це в 10. Ми тут просто як на війні. Ми вже на межі, а розвивається кожен день все гірше і гірше ситуація і ми не знаємо, що буде далі", — розповіла керівник центру терапії лікарні швидкої допомоги Березня Сайко.

Змінився не тільки характер вірусу, але і його симптоматика. Медики кажуть, що відсутність нюху і смаку вже не є основною ознакою коронавірусу.

"Починається біль у горлі. Я не спостерігала це на початку. Знову-таки, не кожен. І більше пацієнтів з активним закладенням носу. Знову ж таки, це те, чого на початку, десь серпень, вересень, ми говорили, якщо у людини активний нежить, то це не ковід. Зараз таких пацієнтів більше. Видається, що це якийсь просто простудний, а це по ПЛР та за аналізом крові ми бачимо все ж, це він", — зазначає Світлана Гук.

Крім того, медики відзначають, що вікові категорії пацієнтів з коронавірусом стали інші – тепер в зоні ризику всі українці від 30 років.

"Якщо раніше я рекомендувала своїм амбулаторним пацієнтам десь на 5-6 день здавати аналізи, тепер вже в день 3-4 я бачу яскраві зміни, які вимагають втручань. Події розвиваються швидше, ніж в попередній раз", — говорить Світлана Гук.