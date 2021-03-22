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В Україні стартує новий етап вакцинації: хто отримає щеплення від COVID-19

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 09:43
В Україні стартує новий етап вакцинації: хто отримає щеплення від COVID-19 Вакцинація в Україні триває (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні на цьому тижні починається другий етап вакцинації від коронавірусу. З 22 березня в країні будуть прищеплювати сімейних лікарів, а також людей, які старше 80 років.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 22 березня.

"Плануємо охопити щепленнями максимальну кількість працівників первинної медичної допомоги, системи громадського здоров'я і людей, які задіяні в роботі соціальної сфери. Згодом до них на цьому етапі вакцинації приєднаються і люди старше 80 років", – сказав Степанов.

За словами міністра охорони здоров'я, другий етап імунізації можна проводити одночасно з першим. Для нього в Україні планують розгорнути до 2,5 тисячі пунктів вакцинації на території всієї країни. Але для цього потрібно чекати нової партії вакцин.

"Починаючи з 29-30 березня хочемо почати робити щеплення людям старше 80 років, які попередньо записалися в чергу. Так поступово ми збільшуємо охоплення населення вакцинацією", – додав Степанов.

Степанов розповів про вакцинацію

Нижче наводимо інфографіку вакцинації по регіонах України.

В Україні стартує новий етап вакцинації: хто отримає щеплення від COVID-19

Як ми писали раніше, Степанов розповів, через скільки днів формується імунітет після вакцинації.

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