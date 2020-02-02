Українські воїни отримали нові гранати: фото надпотужної зброї

Військові ЗСУ отримали на озброєння нові термобаричні ручні гранати РГТ-27С і РГТ-27С2 українського виробництва. Гранати призначені для комбінованого ураження противника в укриттях різного типу і на відкритій місцевості, для виведення з ладу легкоброньованої техніки та автомобілів.

Варто відзначити, що ці ручні гранати прийняті на озброєння ще в 2019 році разом з ще 34 зразками техніки і зброї. Але фото суперзброї з'явилося на ресурсі Ukrainian Military Pages тільки зараз.

Ручні гранати РГТ-27С і РГТ-27С2 (або HTBG-27 - hand thermobaric grenade) були виготовлені на держпідприємстві "Спецоборонмаш". Вперше їх показали на полігоні на Чернігівщині в 2017-му.

ЗСУ отримали нові гранати (фото: ukrmilitary.com)

Ручні термобаричні гранати відносяться до боєприпасів об'ємного вибуху (БОВ), або об'ємно-детонувальних боєприпасів (ОБД). Принцип їх дії полягає в аерозольному розпиленні пальної речовини і підрив цієї газової хмари.

Боєприпаси об'ємного вибуху великих калібрів по потужності порівнюють зі надмалими тактичними ядерними боєприпасами, але при цьому у них відсутній радіаційний ефект ураження.

ЗСУ отримали нові гранати (фото: ukrmilitary.com)

При вибуху РГТ створює протягом чотирьох секунд вогняну хмару обсягом 13 кубічних метрів, де температура досягає 2500-3000°C. Це дозволяє не тільки знищувати живу силу ворога, але і виводити з ладу легкоброньовану техніку.

РГТ-27С - варіант з корпусом у вигляді паралелепіпеда 145х50х40 мм. Це дозволяє, наприклад, кріпити гранату до об'єкта поразки магнітом або клейким елементом.

РГТ-27С2 - варіант має циліндричний корпус висотою 128 мм і діаметром 60 мм