Украинские воины получили новые гранаты: фото сверхмощного оружия

Военные ВСУ получили на вооружение новые термобарические ручные гранаты РГТ-27С и РГТ-27С2 украинского производства. Гранаты предназначены для комбинированного поражения противника в укрытиях разного типа и на открытой местности, для выведения из строя легкобронированной техники и автомобилей.

Стоит отметить, что эти ручные гранаты приняты на вооружение еще в 2019 году вместе с еще 34 образцами техники и оружия. Но фото супероружия появилось на ресурсе Ukrainian Military Pages только сейчас.

Ручные гранаты РГТ-27С и РГТ-27С2 (или HTBG-27 - hand thermobaric grenade) были произведены на госпредприятии "Спецоборонмаш". Впервые их показали на полигоне на Черниговщине в 2017-м.

ВСУ получили новые гранаты (фото: ukrmilitary.com)

Ручные термобарические гранаты относятся к боеприпасам объемного взрыва (БОВ), или объемно-детонирующим боеприпасам (ОБД). Принцип их действия заключается в аэрозольном распылении горючего вещества и подрыве этого газового облака.

Боеприпасы объемного взрыва больших калибров по мощности сравнивают со сверхмалыми тактическими ядерными боеприпасами, но при этом у них отсутствует радиационный эффект поражения.

ВСУ получили новые гранаты (фото: ukrmilitary.com)

При взрыве РГТ создает в течение четырех секунд огненную тучу объемом 13 кубических метров, где температура достигает 2500-3000°C. Это позволяет не тольк уничтожать вражескую живую силу, но и выводить из строя легкобронированную технику.

РГТ-27С - вариант с корпусом в виде параллелепипеда 145х50х40 мм. Это позволяет, к примеру, крепить гранату к объекту поражения магнитом или клейким элементом.

РГТ-27С2 - вариант имеет цилиндрический корпус высотой 128 мм и диаметром 60 мм.