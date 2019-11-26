Українські військові продемонстрували, як на танках будуть знищувати ворога: яскраві фото

Танкісти ЗСУ влаштували масштабні навчання, на яких продемонстрували свою підготовку до бою. Про це повідомляє 1 окрема танкова Сіверська бригада на своїй сторінці в Facebook.

Під час навчань військові провели вправи зі стрільби з танкового озброєння і водіння танків в умовах обмеженої видимості. Крім того, були проведені заняття щодо дій танкового підрозділу на вогняному рубежі.

Військові ЗСУ показали міць українських танків (фото: facebook.com/1ogtb)

У ході навчання танкісти відпрацьовували знищення умовного ворога. Вчення супроводжував заступник командира бригади Роман Шеремет.

Військові ЗСУ показали міць українських танків (фото: facebook.com/1ogtb)

Нагадаємо, що окупанти поранили українського військового з невідомої зброї. Російські літаки скидають новий вид бомб на Донбасі. Снаряд розривається в повітрі на невеликій висоті, після цього дрібні осколки вражають військових. Український боєць отримав близько 50 осколкових поранень по всьому тілу.

Раніше повідомлялося про те, що в Одесі українця забрали в армію прямо з "МакДональдса". Молодий чоловік працював в ресторані швидкого харчування і його забрали в армію прямо посеред робочого дня. При цьому рідні хлопця кажуть, що він отримав відстрочку до весни 2020 року.

Адвокат хлопця заявив, що дії співробітників військкомату і поліції в цьому випадку були незаконні.