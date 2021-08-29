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Україна евакуювала з Афганістану більше ніж 650 осіб, - МЗС

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Київ, Неділя 29 серпня 2021 15:42
Україна евакуювала з Афганістану більше ніж 650 осіб, - МЗС Фото: Україна евакуювала з Афганістану більше ніж 650 осіб (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Після того як радикальний рух "Талібан" захопив територію Афганістану - до України прибули шість евакуаційних літаків. Загалом країна вивела більше ніж 650 осіб серед яких українці, іноземні журналісти, біженці й міжнародні правозахисники.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Україна у важкі часи не залишає своїх громадян у біді та допомагає іншим", - відзначив президент Володимир Зеленський.

Україна потрапила до кола країн Європи, які успішно провели евакуаційні операції з Афганістану. Найбільше відзначилась Великобританія, яка вивела з країни більше ніж 15 тисяч осіб.

"Захист прав та інтересів громадян України за кордоном входить до шести топ-пріоритетів Стратегії зовнішньої політики", - додав Кулеба.

Україна евакуювала з Афганістану більше ніж 650 осіб, - МЗС

Фото: список країн Європи, які проводять евакуаційні операції з Афганістану (facebook.com/UkraineMFA)

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