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Українські вчені зробили неймовірні фото Антарктиди: знімки красот

STYLERЖиття    02.06.2020 - 10:26
Українські вчені зробили неймовірні фото Антарктиди: знімки красот
Наші вчені опублікували дивовижні знімки Антарктиди (колаж РБК-Україна)

Знімки Антарктиди були зроблені зі станції "Академік Вернадський"

Українським вченим вдалося зробити неймовірні фотографії Антарктиди в вислизають променях сонця. Всі знімки були зроблені з нашої станції "Академік Вернадський".

Дивовижні кадри "кришталевій піраміди Антарктиди" опублікували на сторінці Національного антарктичного наукового центру в Facebook.

"Виявляється, і в Антарктиді є піраміди, тільки крижані! Ось такі чудові фотографії зроблені з нашої станції "Академік Вернадський". Цей айсберг має величезні розміри і знаходиться на відстані 60-70 км від станції. Будемо стежити за рухом айсберга і його подальшою долею", –сказано в повідомленні на сторінці.

На кадрах можна побачити, як сонце заливає своїм світлом засніжену Антарктиду. Також там видно вершину айсберга, який знаходиться в 70 кілометрах.

Українські вчені зробили неймовірні фото Антарктиди: знімки красотУкраїнські вчені зробили неймовірні фото Антарктиди: знімки красотУкраїнські вчені зробили неймовірні фото Антарктиди: знімки красотВчені зробили знімки Антарктиди (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

В коментарях українці висловили своє захоплення знімками.

  • Фото чудові, дякую!!! Вражає, яке чисте і прозоре повітря, якщо видно айсберг за 60-70км!!!
  • Надзвичайно, дякую!
  • Чарівно!
  • Красиво!

Як ми раніше писали, вчені збентежили новим відкриттям про пінгвінів.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України ученыеАнтарктида
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