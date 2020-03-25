Ціна порятунку: скільки українці заплатили за евакуацію додому

Українці продовжують повертатися додому на карантин (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Міністерство закордонних справ закликало всіх громадян, які залишилися за кордоном, повернутися в Україну до 27 березня через спалах коронавіруса. Для цього вони можуть скористатися спецрейсами, які влада організувала після закриття кордонів. Але ціни на евакуацію виявилися не кожному по кишені. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Україна з 17 березня припинила авіасполучення з іншими країнами, попередньо – до 3 квітня. За тими, хто не встиг повернутися додому самостійно, влада відправила спецрейси.

За евакуацію громадян взялися Міністерство інфраструктури і Міністерство закордонних справ. Спільними зусиллями на 24 березня їм вдалося повернути в Україну майже 79 тисяч громадян.

Спочатку в МЗС заявили, що з деяких хабів українці зможуть дістатися додому "безкоштовно або за пільговими цінами". Але в реальності ціна, яку довелося сплатити пасажирам за повернення в Україну, опинилася далеко не дешевою.

Все за ваш рахунок

Максим Стенковий був змушений заплатити 53 тисячі гривень за п'ять квитків на спецрейс МАУ з Дубаї до Києва для себе і членів своєї сім'ї. Причому на момент закриття кордонів у нього були куплені квитки від цієї ж авіакомпанії в обидві сторони, за які він заплатив 36 тисяч гривень. Але зворотний рейс на Київ, який був включений в цю вартість, скасували.

"Замість нього МАУ запустив чартер на 24 березня. Обміняти наші квитки не вийшло. Довелося купити нові. При собі таких коштів не було, тому довелося позичати. ОАЕ з 26 березня закриває кордони. У посольстві мені наполегливо рекомендували летіти цим рейсом", – розповів РБК-Україна Максим.

За його словами, як повернути свої кошти через скасований рейс МАУ йому не повідомили, а "служба підтримки не працювала".

Купити квитки багатьом вдалося за підвищеною ціною (фото: УНІАН)

Насилу вилетіла з Дубаї і Оксана Зайка. Вона з невеликою компанією вирушила з України в Будапешт на автомобілі. А вже звідти 10 березня рейсом від WizzAir в Дубаї – в гості до її дочки. Таким же маршрутом вони збиралися повертатися назад, прилетівши в Будапешт 21 березня. Вартість квитків – з Будапешта в Дубаї і назад становила приблизно 200 доларів на одного.

Про те, що потрапити в Будапешт уже неможливо, мандрівники дізналися тільки в аеропорту Дубаї. Перед початком посадки на рейс їм пояснили, що Угорщина закрила кордони для іноземців. Пускали тільки тих, у кого була пересадка в Будапешті на інший рейс. А тому вони були змушені летіти прямо в Київ.

"Консульство в Дубаї було закрито з 15 березня на карантин. Один раз нам вдалося туди додзвонитися, нам порадили зареєструватися на сайті. Але потім додзвонитися туди вже було нереально. Потім у посольстві в Абу-Дабі нам сказали, що додаткові рейси будуть, потрібно трохи зачекати. Але ніяких подальших рекомендацій або спроб зв'язатися з нами ані від консульства, ані від посольства не було", – розповіла РБК-Україна Оксана.

Незабаром на сайті МАУ таки з'явилися квитки з Дубаї в Київ по 375 доларів. Але тим часом донька Оксани, Роксолана, дізналася про те, що в Київ відправляється ще один рейс від Air Azur через Шарм-ель-Шейх. У посольстві Роксолані дали контакти Anex tour, яка замовила чартер у Air Azur, щоби забрати своїх туристів.

"В Anex tour нам сказали, що є квитки: можемо приїхати в офіс і купити їх за 300 доларів. Ми вже були готові на все. Спочатку нам дали квитки на 21 березня, потім нам прислали нові квитки на 22 березня. Так нам і вдалося повернутися в Київ. Далі виникло питання, як дістатися до Львова. На виході з аеропорту нам відразу ж запропонували довезти нас чотирьох за 250 доларів. Але нам знайомі допомогли знайти бус через BlaBlaCar, який довіз нас до Львова за 700 гривень", – додала співрозмовниця.

Окремі квитки в Київ довелося купувати й Ользі Довбуш. Жінка подорожувала з групою від туроператора GTO. Цей тур включав і оплачений переліт туди-назад. Ольга купила його ще минулого року. І коли ситуація з коронавірусом загострилася – ні скасувати тур, ні повернути гроші вже було неможливо.

Туристка повинна була повернутися в Україну з В'єтнаму 19 березня, з пересадкою в Стамбулі. Прилетіти в Київ їхній групі вдалося на день пізніше, доплативши за 4480 гривень за спецрейс із Стамбула від SkyUp. Ольга зізнається: їм ще відносно пощастило, оскільки поверненням групи займався туроператор.

Коли оголосили про припинення авіасполучення з Україною, група змогла полетіти з Хошиміна в Стамбул за тими квитками, які були передбачені в турі.

"Зі Стамбула Turkish Airlines запропонували нам безкоштовно замінити наші квитки в Київ на рейс в Мінськ, оскільки авіасполучення з Україною на той момент вже було припинено. Але незабаром з'явився спецрейс до Києва від SkyUp, яким ми і повернулися увечері 20 березня", – розповіла Ольга.

Українці переплачували за повернення додому (фото: Офіс президента)

Втім, ціна на цей рейс однозначно не "пільгова", уточнила вона. На її думку, зараз авіакомпанії користуються можливістю заробити на українцях, які намагаються повернутися додому.

"Це моя суб'єктивна думка, але, ймовірно, авіакомпанії розуміють, що через обмеження у зв'язку з коронавірусом у них незабаром зовсім припиняться польоти. Саме тому вони з радістю запропонували нам квитки дорожче, тому що розуміють, що найближчим часом вони нічого не зароблять", – зазначила жінка.

До того ж купити квитки за панічного попиту і встигнути повернутися назад в Україну до припинення авіасполучення було практично неможливо, додала Ольга.

Що робити тим, у кого немає достатньо коштів на зворотний переліт додому – невідомо. Коли одна з груп, що залишалася у В'єтнамі, звернулася в українське посольство, як їм бути, якщо у них немає коштів на додаткові квитки, секретар з консульських питань відповів: "Рекомендуємо позичити і оплатити, оскільки подальше перебування у В'єтнамі до 3 квітня буде коштувати дорожче".

Окрема проблема полягає в тому, як з Борисполя дістатися безпосередньо в свій рідний населений пункт, за відсутності будь-якого сполучення між містами України, крім автомобільного. У літаку рекомендують підійти до інформаційного вікна в аеропорту. Але коли Ольга після прильоту в 10 вечора звернулася туди, їй відповіли, що нічим не можуть допомогти.

"В аеропорту до тебе відразу підходять люди, які пропонують довезти по різних обласних центрах, кажучи: "Ви можете більше ні в кого не питати, ми тут тільки одні і вам немає на чому їхати, тисяча гривень до Харкова – і ми вас довеземо". І виходу немає – довелося їхати. За вікном було нуль градусів, а в бусі не працює обігрів, ми в легкому одязі. Коли я приїхала додому, я не відчувала ніг", – розповіла туристка.

Усі в мінусі

Спецрейсом МАУ поверталася до Києва і Айна Мамедова. Компанія хотіла за квиток 508 доларів, але врешті-решт опустила ціну до 240 доларів.

Спочатку в Айни був запланований виліт із Тель-Авіва рейсом від SkyUp на 26 березня. За словами жінки, квитки в одну сторону для трьох осіб без багажу коштували 7000 гривень.

Ввечері 15 березня в SkyUp відповіли Айне, що квитки анульовані у зв'язку з закриттям кордонів в Україні. Їй запропонували тільки перенести дату вильоту після 4 квітня. В результаті довелося шукати й купувати нові квитки, щоби повернутися в Україну.

Зв'язатися з консульством після заяви президента про закриття кордонів було неможливо аж до понеділка, 16 березня, зазначила Айна. Адже субота і неділя – вихідні. Проте через наплив дзвінків лінія консульства в понеділок була перевантажена.

"Наступними днями нам зателефонували, представившись із консульства, хоча цей номер не вказаний на їхньому сайті. Нам сказали, що квитки можуть бути на 19 березня по 500 доларів. Ми відмовилися. Наступного дня нам запропонували на 20 березня квитки по 508 доларів. Одночасно на сайті МАУ з'явився такий же рейс за цією ж ціною. Я зробила фото цього рейсу та його ціни і з гнівним листом відправила на пошту консульства", – розповіла Айна.

Потім цей рейс зник з сайту, а ціна на квитки з Тель-Авіва до Києва знизилася до 400 доларів. У програмі "Друг" усі ці рейси пропонувалися, але зазначалося, що вони не евакуаційні.

"Потім у цій програмі нам прийшло повідомлення, що вартість рейсу на 20 березня буде 240 доларів. І ми вже купили ці квитки. Найбільше обурювали як раз ці торги з квитками МАУ", – додала мандрівниця.

У самій авіакомпанії запевняють: ціни на спецрейси не вищі, а навпаки – нижчі, ніж звичайні квитки. Вони однакові для всіх пасажирів і розраховуються за собівартістю крісла, зазначили в МАУ.

"Наприклад, ціна на рейс з Брюсселя до Києва склала 225 доларів з урахуванням всіх зборів і одного місця багажу. Потрібно розуміти, що навіть якщо пасажир летить в один бік, вартість перевезення розрахована на політ туди і назад. Необхідно зазначити, що авіакомпанія організовує і виконує спецрейси виключно за свій власний рахунок", – сказали РБК-Україна в прес-службі авіакомпанії.

У SkyUp також запевнили, що "не заробляють на спецрейсах". "Ми співпрацюємо з державою – надаємо наші літаки, рейси виконують наші екіпажі, роботу яких компанія оплачує самостійно. Пасажири платять тільки за організацію перельоту", – уточнив перевізник.

Авіакомпанії – і МАУ, і SkyUp, і Azur Air – зараз працюють у збиток, розповіли виданню в прес-службі Міністерства інфраструктури.

"По-перше, вони повинні компенсувати людям квитки за ті рейси, які були скасовані 17 березня. А по-друге, вони зараз відправляють за людьми порожні літаки. Ми домовилися з перевізниками про спеціальні рейси, розраховуючи, що в майбутньому держава зможе надати підтримку авіакомпаніям. Нам важливо зберегти галузь", – пояснили у відомстві.

У Мінінфраструктури зазначили, що зараз пасажири фактично платять тільки за свій переліт, а витрати за ту частину шляху, коли літак іде порожнім, щоб їх забрати, бере на себе авіакомпанія.

Що ж стосується 4,16 млн доларів з резервного фонду держбюджету, які Міністерство інфраструктури рекомендувало уряду виділити на "евакуаційні заходи", то ці кошти хочуть направити для компенсації авіакомпаніям. Однак у прес-службі МІТ відповіли РБК-Україна, що поки ніяких платежів з резервного фонду авіакомпанії не отримували.

"Ми розуміємо невдоволення людей, і шкодуємо про заподіяні незручності і витрати, але необхідно враховувати, що пандемія – явище світового масштабу, тому легких і комфортних рішень у такій ситуації практично не буває. Наша мета – забезпечити повернення українців, і авіакомпанії на сьогодні роблять все можливе, зазнаючи збитків, щоб люди поверталися", – прокоментували в Міністерстві інфраструктури.

Там пояснили, що за надзвичайних обставин перевізник повинен відшкодувати вартість скасованого рейсу або запропонувати зміни маршруту. Але для цього пасажири повинні звернутися безпосередньо до авіакомпанії.

Для вирішення питання з анульованими квитками в МАУ порадили відправити запит через форму зворотного зв'язку на їхньому. Однак через велику кількість скасованих рейсів з цим можуть виникати затримки. Через скасування рейсу пасажирам можуть запропонувати кілька опцій, розповіли РБК-Україна в прес-службі авіакомпанії.

Перший варіант – відкласти подорож після 4 квітня по тому ж маршруту в тому ж класі. Другий – "скасувати подорож" і "повернути гроші за квиток або ту його частину, яка не була використана через скасування рейсів".

Третє рішення – "обміняти невикористаний квиток або його невикористану частину на іменний промо-код з додатковим бонусом у 25% вартості невикористаного квитка".

Але замінити квиток на політ спецрейсом українці не можуть, оскільки під час скасування регулярного рейсу "він виводиться з системи бронювання, зникає з неї".

"Спецрейс для вивезення українців додому заводиться в систему за інакшим алгоритмом. Система не бачить зв’язку між скасованим регулярним рейсом і спецрейсом, тому таке перебронювання технічно неможливе", – сказали в прес-службі МАУ.

Усі ці історії, аргументи і контраргументи – наочне свідчення того, що ні світ загалом, ні українські інституції зокрема не готові повноцінно діяти в екстремальних умовах. Найчастіше рішення і підходи доводиться міняти на ходу. Але в кінцевому рахунку заручниками цієї ситуації виявилися громадяни, які змушені терміново шукати шляхи і засоби повернутися в Україну, що стоїть на порозі епідемії.