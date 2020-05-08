Українські студенти в Польщі звернулися до Зеленського за допомогою: в чому справа (відео)

Володимир Зеленський (фото: president.gov.ua)

Студенти через карантин і закриті кордони не можуть продовжити навчання за кордоном

Українські студенти, які навчаються в Польщі, зіткнулися із серйозними труднощами через запроваджений карантин через коронавірус. Молоді люди записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського та МЗС із проханням відреагувати на ситуацію.

Ролик опубліковано на Facebook-сторінці журналістки Наталії Брелюс.

Студенти поскаржилися на неможливість потрапити до Польщі в нинішніх умовах.

Автори звернення просять розглянути питання перетину кордону українськими студентами на тих самих підставах, що й сезонні працівники з робочими візами на території Польщі.

"Ми не погоджуємося з тим, що польський уряд дозволяє їхати до сусідньої країни людям з довгостроковою візою на роботу, але ніхто не дає можливості повертатись студенту, щоб забрати свої речі, вирішити формальності з університетом і закінчити навчання", - йдеться в заяві.

Також студенти просять відреагувати на звернення і "щиро сподіваються на розуміння українського та польського урядів", які дадуть можливість їм повернутися до Польщі за аналогією з працівниками-заробітчанами.

"У зв'язку з пандемією, ситуація на світі змінила наше життя, і не дає жодних гарантій стосовно майбутнього", - зазначили молоді люди.

У списку студентів, які навчаються в Польщі, вказані 26 імен та навчальні заклади, де вони навчаються.

Відео: Українські студенти через карантин не можуть потрапити до Польщі

У коментарях до відео студенти уточнили, що їм доводиться продовжувати оплату за навчання (деяким - за проживання), й не підозрювали, що будуть повертатися до України на 2 місяці, а не на два тижні. А залишені в Польщі речі - не якісь дрібниці, а документи, авто, дорога техніка тощо.

Фото: скрін коментарів facebook.com/natalya.brelyus

Раніше повідомлялося, що 7 травня Кабінет міністрів продовжив закриття пунктів пропуску на державному кордоні по 22 травня в рамках карантину в Україні.