В українські школи повернуть "сімейний" курс після гучного скандалу: подробиці

В Україні у школах повернуть предмет "Основи сім'ї", який минулого року зі скандалом "заморозили". Факультативний курс для учнів 10-11 класів відновлять після видалення з підручника ряду "спірних моментів".

Як розповів автор підручника Адріан Буковинський на своїй сторінці в Facebook, Міносвіти розблокувало предмет з обов'язковою умовою перевидання.

"Тепер у нас, усіх, багато роботи по впровадженню програми. Ми врахували усі слушні пропозиції, внесли відповідні правки в текст програми та плануємо перевидання підручників", - написав він.

Також Буковинський опублікував відповідний лист - повідомлення від міністерства.

Фото: facebook.com/bukovynski

Рішення схвалено Інститутом модернізації освіти МОН 30 квітня.

Скандал із курсом спалахнув восени 2019 року після того, як група батьків угледіла в підручнику сексистські, антинаукові та дискримінаційні твердження. Вони "озброїлися" висновками 5 громадських експертів та на підставі звернення до Міносвіти шкільний предмет зняли. Про це передає сайт освітньої програми Osnovy.info.

Після цього понад 10 тисяч осіб підписали звернення до міністерства з проханням підтримати курс "Основи сім'ї" та не позбавляти його грифа.

"Адріан Буковинський і група вчених активно працювали над тим, щоб відновити дію грифу освітнього комплексу "Основи сім'ї" і так скорегувати програму, щоб з одного боку не порушити її зміст, а з іншого - нівелювати спірні моменти, які могли б використовувати опоненти", - вказується в повідомленні.

Через що виник скандал із підручником

У листопаді 2019-го група батьків поскаржилася до Міносвіти на певні тези у підручнику "Основи сім'ї", які, на їхню думку, порушують Конституцію України. Зокрема, деяких громадян обурили твердження, що:

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