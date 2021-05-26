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Українські школярі відправили вчительку на лікарняне ліжко за допомогою газу

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Краматорськ, Середа 26 травня 2021 10:23
Українські школярі відправили вчительку на лікарняне ліжко за допомогою газу Шкільна вчителька потрапила до лікарні через газовий балончик (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Краматорську в середній школі учні відправили викладача на лікарняне ліжко. Діти розпилили перцевий балончик. В результаті одна дитина потрапила в лікарню, а у вчительки стався серцевий напад.

Про це повідомляє місцеве видання "ОбщеЖитие".

Інцидент стався 25 травня, коли перед уроком один з 7-класників похвалився перцевим балончиком. Він у коридорі показав його однокласникам, а потім сховав у рюкзак, а сам вийшов.

Двоє дітей вирішили випробувати засіб захисту і зламали випадково запірний пристрій балончика. Він поширював подразнюючу речовину до повного спустошення. Дітей довелося евакуювати зі школи.

Найбільше дісталося хлопчикові, який зламав балончик, а також вчительці, яка йшла прямо за ним. Зараз 7-класник знаходиться в реанімаційному відділенні, його стан стабілізувався. А ось вчителька лежить в лікарні з серцевим нападом.

Відзначимо, що в соцмережах батьки учнів 31-школи повідомляють, що, після провітрювання приміщення, в клас, нібито, завели на урок 8-річних школярів, після чого деякі з них стали скаржитися на нездужання. У підсумку, після огляду медиками, дітей розпустили по домівках.

Зараз в школі ведеться повний розгляд інциденту.

Як ми раніше писали, в київській школі №290 під час п'ятого уроку всіх дітей вивели на вулицю по тривозі. Це сталося через те, що один з старшокласників вирішив використовувати без причини газовий балончик.

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