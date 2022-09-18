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Українські полярники показали перших новонароджених тюленят: мімішність зашкалює (фото)

Фото: біля станції Вернадського народилися перші тюлені (Сергій Глотов / facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Володимир Костирін

Українські полярники зі станції "Академіка Вернадського" показали милі фото новонароджених тюленів Ведделла. Перше дитинча цих тварин, народжених в цьому сезоні, побачило світ на сусідньому острові Вінтер, а друге - на кризі біля острова Скуа в протоці Скуа Крік.

Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі на сторінці у Facebook.

"Зовсім крихітка, ще не відходить від матері, та, треба сказати, росте на очах (може набирати до 6-7 кг за день)", - так описують полярники тюленят-малюків.

Зазначається, що новонароджені тюленята, яких називають цуценятами, пересуваються наразі ще невпевнено, оскільки у них ще тільки формується м'язова система, але вже за кілька тижнів "розпочнеться навчальний процес, і малеча буде вчитись виживати в суворих антарктичних умовах".

Біля станції Вернадського народилися перші цього сезону тюлені Ведделла (фото: facebook.com/AntarcticCenter / Сергій Глотов)

Полярники також розповіли, що у самок тюленів Ведделла вагітність триває 10 місяців. Народження дітей відбувається на поверхні криги. Кожна самка приносить по одному малюку.

Зазвичай новонароджені тюленята важать 25-30 кг, у довжину досягають 1,3 м. А от коли будуть дорослими, їх вага має становити близько 400 кг.

Мама-тюлень 7 тижнів годує свого малюка, після чого молоді особини відправляються в воду і починають самостійне життя. Живуть тюлені Ведделла відносно довго - 20 років.

Полярники з української станції "Академік Вернадський" показали, як виглядають новонароджені тюлені (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Сергій Глотов)

"Лише в Антарктиді тюлені не бояться людини. Чому? Тому, що тут вчасно взяли їх під охорону. Скажімо, на Балтиці їх переслідують ще з часів палеоліту, тому, якщо побачити тут тюленя, можна ще 10 років розказувати іншим про це. А от в Антарктиці таке диво", - йдеться у публікації.

Полярники додали, що поки що не дізналися про стать новонароджених тюленів, а як тільки це з'ясується, вони оголосять конкурс на найкращі імена для цих неймовірних тварин.

Перші новонароджені тюлені Ведделла біля станції Вернадського на Антарктиді (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Сергій Глотов)

Нагадаємо, кілька днів тому українські полярники розповіли, що на острів Галіндез повернулися пінгвіни і показали приголомшливі фотографії.

Додамо також, що минулого року перші тюлені Ведделла народилися біля станції "Академік Вернадської" на початку жовтня. Пропонуємо вам подивитися знімки - як виглядали ті милі крихти.

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