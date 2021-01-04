ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Сумна новина з Антарктиди: українські полярники кажуть, такого ще не було (фото)

Понеділок 04 січня 2021 15:05
Сумна новина з Антарктиди: українські полярники кажуть, такого ще не було (фото)
Станція "Академік Вернадський" в Антарктиді (фото: flickr.by/ravas)
Автор: Світлана Мащенко

В Антарктиді поблизу української станції "Академік Вернадський" розколовся льодовик. Наші полярники кажуть, що розколу такого масштабу на їх пам'яті ще не було.

Неприємність сталася з льодовиком Woozle Hill, повідомляється на сторінці Facebook Національного антарктичного наукового центру. Вчені опублікували фото "до" і "після" і показали фото, де стався розлом.

Причому у висоту частина льодовика, що відкололася, дорівнює семиповерховому будинку.

"Досвідчені працівники кажуть, що в цьому районі відкол такого масштабу відбувся вперше. Висота відокремленої частини складає близько 20 метрів, це майже як 7-поверховий будинок. Ширина - 5 м", - йдеться в повідомленні.

Сумна новина з Антарктиди: українські полярники кажуть, такого ще не було (фото)Сумна новина з Антарктиди: українські полярники кажуть, такого ще не було (фото)Сумна новина з Антарктиди: українські полярники кажуть, такого ще не було (фото)

В Антарктиді відколовся льодовик (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Полярники також додали, що тріщина на місці відколу утворилася дуже давно.

"Наші вчені спостерігали за льодовиком. Вивчення природного льоду в Антарктиді - один із постійних напрямів досліджень українських полярників. Вчені спостерігають за тим, як змінюються льодовики: тануть або навпаки приростають, з якою швидкістю це відбувається, як утворюються тріщини, куди рухається лід і тому подібне", - додали вчені.

Раніше ми писали, що в Антарктиді побачили диво народження на Святого Миколая. З'явилися яскраві фото.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Антарктида

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся