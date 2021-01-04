Сумна новина з Антарктиди: українські полярники кажуть, такого ще не було (фото)

Станція "Академік Вернадський" в Антарктиді (фото: flickr.by/ravas)

В Антарктиді поблизу української станції "Академік Вернадський" розколовся льодовик. Наші полярники кажуть, що розколу такого масштабу на їх пам'яті ще не було.

Неприємність сталася з льодовиком Woozle Hill, повідомляється на сторінці Facebook Національного антарктичного наукового центру. Вчені опублікували фото "до" і "після" і показали фото, де стався розлом.

Причому у висоту частина льодовика, що відкололася, дорівнює семиповерховому будинку.

"Досвідчені працівники кажуть, що в цьому районі відкол такого масштабу відбувся вперше. Висота відокремленої частини складає близько 20 метрів, це майже як 7-поверховий будинок. Ширина - 5 м", - йдеться в повідомленні.

В Антарктиді відколовся льодовик (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Полярники також додали, що тріщина на місці відколу утворилася дуже давно.

"Наші вчені спостерігали за льодовиком. Вивчення природного льоду в Антарктиді - один із постійних напрямів досліджень українських полярників. Вчені спостерігають за тим, як змінюються льодовики: тануть або навпаки приростають, з якою швидкістю це відбувається, як утворюються тріщини, куди рухається лід і тому подібне", - додали вчені.

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