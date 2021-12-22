Українські поліцейські врятували собаку: який вчинок допоміг тварині (фото)

Так, вночі на вулиці Гоголя поліцейські помітили безпритульного собаку. Тварина складно рухалася по проїзній частині, тому інспектори зупинилися, аби її оглянути.

Поліцейські одразу побачили, що собака дуже змерз. У нього виявилися заледенілі лапи.

Тому песика відігріли в автомобілі та викликали представників КП "Зооконтроль", які забрали тварину.

"Не будьте й ви байдужими. Найближчими днями прогнозують мороз, тож звертайте увагу на тих, хто потребує допомоги", – йдеться у повідомленні.

У Дніпрі патрульні врятували собаку (facebook.com/dnipropolice)

Як допомогти собакам взимку

Холод змушує тварин постійно пересуватися з місця на місце, аби не померти. Вони втомлюються, майже не сплять, втрачають енергію, та і їжу дістати не завжди вдається. Такий цикл приводить до нещасливого кінця.

Але ви можете їм допомогти. Забираючи тваринку додому з вулиці, ви точно рятуєте її життя. Якщо ви все-таки вирішите забрати тварину з вулиці, то вам варто пам’ятати, що лише після ретельного огляду ветеринаром, собаку чи кота можна відносити додому.

Якщо собака чи кіт багато часу проводить надворі чи взагалі живе у вольєрі, розробіть для нього особливе зимове меню. Годувати його слід вдвічі частіше. Доречно в каші додавати більше жирного м’яса. Також давайте тварині варені овочі, моркву, це дасть необхідні вітаміни та мінерали для боротьби з вірусами