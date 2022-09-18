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Українські прикордонники про бої з окупантами: "З бурятами воювали. Дуже цікаві люди" (відео)

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Неділя 18 вересня 2022 20:20
Українські прикордонники про бої з окупантами: "З бурятами воювали. Дуже цікаві люди" (відео) Фото: українські військові в бою (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські прикордонники розповіли про запеклі бої з російськими окупантами у Донецькій та Луганській областях. Підрозділ бійців ДСПУ провів на передовій три місяці і зараз перебуває на ротації, але незабаром планує знову повернутися на фронт.

Про це йдеться у сюжеті "5 каналу".

Як зазначив командир підрозділу Сергій Юрчак, зі служби він звільнився 3 роки тому і став військовим пенсіонером, але після повномасштабного вторгнення РФ знову повернувся у стій, щоб відбивати ворожу навалу.

"Я не хотів зустрічати загарбника у Тернопільській області, Львівській області. Вирішив для себе, що зустрічатиму їх там, де вони зайшли", - каже він.

Бійці Держприкордонслужби Ярослав Блинчук з Івано-Франківська та Сергій Юрчак із Львівської області розповіли, що перша зустріч їхнього підрозділу з армією окупантів відбулася у селі Воєводівка Луганської області. Вони збиралися зайняти позиції, проте, як виявилося, там уже були загарбники.

"Я там мат через мат, починаю сварити, війна йде, а ви шо робите. Знімають кокон, бачу білі повязки і російські пікселі. То в мене чесно скажу ледь сердечко не вистрелило. Бо найближчий боєць від мене знаходився приблизно 300-400 метрів", - згадує командир підрозділу Сергій.

Українські прикордонники про бої з окупантами: &quot;З бурятами воювали. Дуже цікаві люди&quot; (відео)

Сергій Юрчак, командир підрозділу ДСПУ (фото: скріншот із відео)

Боєць тоді сам узяв у полон п'ятьох окупантів.

У Воєводівці на прикордонників чекав ще один серйозний бій, який тривав 3 дні. Тоді українські захисники сильно пошматували противника, але й самі зазнали втрат.

"В мене позиція була вигідна. Я завжди бачив перший як вони лізуть і відкривав стрілкотню. Того їх трохи настріляв", - розповідає Ярослав.

Після цього прикордонники передислокувалися до Донецької області та воювали пліч-о-пліч з десантниками у Святогірську, Тетянівці та Богородичному. Доводилося зустрічатися на полях битви та військовими ЗС РФ з Бурятії.

"З бурятами воювали. Дуже цікаві люди. Їхня поведінка така цікава. Вони навіть своїх добивають, щоб поранених не забирати. Стогнали, стогнали, а так добили і ті вже не стогнуть", - описує Блинчук ті бої.

Українські прикордонники про бої з окупантами: &quot;З бурятами воювали. Дуже цікаві люди&quot; (відео)

Прикордонник Ярослав Блинчук (фото: скріншот з відео)фото: скріншот з відео

У Богородичному Ярослав ледь не загинув під час однієї з ворожих атак.

"Вони йшли в наступ так розслаблено. Автомат в режимі патрулювання, бовтається біля ноги. Він побачив мене, я його, такі дивоглядки. І я скачу в окоп і вискакую зі своїм автоматом. І встигаю перший зробити постріл. Якби вони ходили нормально, то я б вже з вами тут не говорив", - зазначив прикордонник.

Коли підрозділ ДСПУ потрапив до оточення у Богородичному, прикордонники 2 тижні трималися без боєкомплектів та допомоги, а вийшли завдяки тепловізору та пройшли близько 15 кілометрів, хоча навколо вже були сили окупантів.

Наразі населені пункти, де бійці підрозділу прикордонників воювали протягом 3 місяців, захисники України звільнили.

Українські прикордонники про бої з окупантами: &quot;З бурятами воювали. Дуже цікаві люди&quot; (відео)

Боєць ДСПУ Ярослав Блинчук на фронті (фото: скріншот з відео)

"Пішли в контрнаступ, відбивають, і то все весілля без нас. Образливо. Коли отримувати, то ми були, а як відбивати не беремо участі. Богородичне, Святогірськ, Тетянівка - вже звільнили. Зараз бої за Лиман", – висловлюється Ярослав.

Бійців ДСПУ Блинчука та Юрчака за мужність, виявлену у відбитті ворожої навали, нагородили державними нагородами. Воїни після ротації на Львівщині збираються знову на передову, щоб знову наближати перемогу України.

Відео: бійці Держприкордонслужби розповіли про бої з російськими окупантами

Раніше повідомлялося, що бурят-монгол, який захищає Україну на фронті, висловився про окупантів, у тому числі бурятів у складі ВС РФ.

А також перед цим ми публікували розповідь медик ССО "Азов" про російських загарбників та відбиття ворожої навали.

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