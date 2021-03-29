В Австрії напали на двох українських підлітків: одного поранили ножем, - ЗМІ

28 березня українці 15 та 17 років стали жертвами нападу невідомих в австрійському місті Ґрац. Двоє братів хотіли продати одяг, але замість зустрічі із реальним покупцем потрапили у засідку.

На зустрічі о 16:15, про яку брати домовились на одній із інтернет-платформ, незнайомець, що представився покупцем, заманив обох у пішохідний підземний перехід. Коли незнайомець приміряв куртку, з обох входів до підземного переходу до українців підійшли чотири-п’ять людей у ​​масках. Один із них витягнув пістолет і почав погрожувати 17-річному хлопцеві, вимагаючи гроші, цінності та одяг, який він приніс із собою. 17-річний хлопець почав чинити опір, що призвело до бійки. Один із зловмисників витягнув ніж та завдав українцеві удару у верхню частину тіла. Його 15-річний брат прийшов йому на допомогу, невідомі завдали йому незначних травм обличчя.

Після цього зловмисники розбіглися в різні боки. 17-річного українця доставили у місцеву лікарню. Правоохоронці почали розслідування та пошук нападників.