З'явилося відео побиття українського підлітка в Парижі: 10 проти 1!

У Парижі побили підлітка з України (фото: freepik.com)

У центрі Парижа побили 14-річного українця до стану коми, і в результаті інциденту 15 січня, що стався неподалік від Ейфелевої вежі, підліток був госпіталізований з численними травмами, переломами та ножовими пораненнями, а медики оцінили його стан як критичний.

За ситуацією стежать українські дипломати, які звернулися до прокуратури Парижа у зв'язку з кричущим випадком. 23 січня французький політик оприлюднив у своєму Facebook відео нападу на хлопця, зняте камерою спостереження.

На кадрах видно, як близько десяти чоловік жорстоко б'ють хлопця, який лежав на землі. Підлітку завдають удари ногами і кулаками по всьому тілу і по обличчю, в хід навіть йдуть залізні палиці.

Постраждалий не може піднятися, і кривдники продовжують знущатися зі своєю жертви.

"Ганебний напад на учня середньої школи в Парижі купою покидьків. 10 проти 1! Давайте повернемо порядок: жорсткі вироки для нападників... Від усієї душі сподіваюся, що цей молодий чоловік у комі видужає без наслідків", - пише політик Ніколя Дюпон-Еньян, який і опублікував шокуючий ролик.

Побиття в Парижі українського підлітка (фото: скріншот facebook.com/nicolasdupontaignan)

Відео можна подивитися за цим посиланням.

У коментарях до посту користувачі мережі також вражені жорстокістю хуліганів, і вимагають для нападників суворого покарання.

Гільйотина - єдине рішення

Оскільки багато французів проти смертної кари, це було б інакше, якби їх син сидів довічно до в'язниці за це ла*но

Коли ми побачимо дружинників, які наведуть порядок у цих доббі...

Як вони можуть відчувати себе сильними, коли 10 проти 1. І, щоб здійснювати таке насильство, потрібно не бути людиною...

Як розповіли в МЗС України, постраждалий хлопець став жертвою конфлікту між підлітковими групами.

В цей час проводиться розслідування та розшукуються свідки цього побиття. Консул знаходиться на зв'язку з рідними українця.

Також стало відомо, що на 14-річного Юрія напали, коли він разом з друзями повертався з коледжу.

В Парижі побили 14-річного українця Юрія (фото: instagram.com/maman_de_yuriy)

Сім'я хлопця та українська діаспора у Франції також просять про допомогу в українців, у яких є родичі та друзі в Парижі.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі водій протаранив авто з українцями, щоб "помститися", і в результаті загинув 18-річний хлопець.