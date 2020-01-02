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Українські поштові марки визнали кращими в Європі: подробиці і фото

STYLERЖиття    02.01.2020 - 19:01
Українські поштові марки визнали кращими в Європі: подробиці і фото
Колекційна марка України визнана кращою в Європі (фото: колаж РБК-Україна)

Українські колекційні марки стали кращими в Європі

Українські поштові марки перемогли в конкурсі "Краща марка Європи - вибір колекціонера 2019". Призи отримали марки художниці Наталії Кохаль "Лелека білий" і "Соловейко східний". Про це повідомляє Укрпошта на своїй сторінці в Facebook.

В Укрпошті заявили, що дані марки стали лідерами голосування на тему "Птахи". Про перемогу в конкурсі стало відомо перед самим Новим роком.

Українські поштові марки визнали кращими в Європі: подробиці і фотоУкраїнські поштові марки визнали кращими в Європі: подробиці і фото

Колекційні марки "Лелека білий" і "Соловейко східний" (фото: facebook.com/ukrposhta)

Нагадаємо, що Укрпошта оприлюднила графік роботи на новорічні свята. При цьому 2 січня компанія відкрила деякі "чергові відділення", а вже 8 та 9 січня Укрпошта буде працювати в штатному режимі.

Раніше повідомлялося про те, що з січня 2020 року Укрпошта підвищує вартість пересилання по цілому ряду напрямів. Зміни торкнутися вартості відправлення вантажних посилок для міжнародних напрямків. Мова йде про дві зони відправлення - "Зона 1" і "Зона 3".

В "Зону 1" входять країни колишнього СНД, Європи, Близького Сходу і Північної Африки. А ось "Зона 3" представляє самі далекі від України країни Південної та Південно-Східної Азії, Центральної та Південної Америки, Австралії та Океанії.

Якщо ви захочете надіслати невелику посилку вагою до 250 грам в дані регіони, то вам необхідно буде доплатити 0,25 долара. При цьому якщо посилка буде важити до 2 кілограм, то доплачувати доведеться вже 0,5 долара.

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