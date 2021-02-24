Українські пенсіонери не отримають доплату у 1200 гривень: кому не пощастить

В Україні частка людей пенсійного віку залишиться без обіцяної доплати в розмірі 400 гривень на місяць. Це стосується тих людей, вік яких від 75 до 80 років. Річ у тому, що уряд вирішив відкласти початок виплат компенсації пенсіонерам від 75 до 80 років компенсації з 1 липня на 1 жовтня 2021 року.

Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду 22 лютого 2021 року. Постанову № 127 оприлюднено на Урядовому порталі.

Крім того, скасовується норма, відповідно до якої починаючи з 1 березня 2022 року розміри щомісячної компенсаційної виплати буде збільшуватися на відповідний коефіцієнт.

Постановою також встановлюється порядок перерахунок пенсій з 1 березня 2021 року. Щорічна індексація провадиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати, враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11. У разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.

Нагадаємо, що пенсії в Україні з 1 березня зростуть на 11%. А це означає, що в середньому пенсійні виплати українців збільшаться на більш, ніж 300 гривень. Березнева індексація пенсій торкнеться 8 мільйонів українських пенсіонерів.