В Україні з 1 лютого істотно збільшили важливі виплати: кому додадуть і скільки

В Україні з лютого підняли виплати по догляду за дітьми з інвалідністю. Постанова про підвищення було прийнята на засіданні Кабінету міністрів 3 лютого.
Кабінет міністрів України прийняв постанову "Деякі питання призначення і виплати державно соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", яким затверджується порядок призначення, виплати та перерахування необхідних документів. Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду.
З 1 лютого 2021 збільшено розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю.
Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність у 2021 році становить 1769 гривень. Відповідно, доплати складуть від 265 гривень до 2653 гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні передбачили компенсації за затримки пенсій і зарплат.
А також розповідали про те, що Кабмін підвищив зарплати шкільним медикам на час карантину.
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