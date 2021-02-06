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В Україні з 1 лютого істотно збільшили важливі виплати: кому додадуть і скільки

Субота 06 лютого 2021 14:27
В Україні з 1 лютого істотно збільшили важливі виплати: кому додадуть і скільки
В Україні підвищили важливі соціальні виплати (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні з лютого підняли виплати по догляду за дітьми з інвалідністю. Постанова про підвищення було прийнята на засіданні Кабінету міністрів 3 лютого.

Кабінет міністрів України прийняв постанову "Деякі питання призначення і виплати державно соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", яким затверджується порядок призначення, виплати та перерахування необхідних документів. Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду.

З 1 лютого 2021 збільшено розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю.

  • Особам з інвалідністю з дитинства, які належать до підгрупи А I група – з 75 до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
  • Особам з інвалідністю з дитинства, які належать до підгрупи Б I групи – з 50 до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
  • Одиноким особам з інвалідністю II та III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного спостереження – з 15% до 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
  • За дитиною з інвалідністю підгрупи А – зі 100 до 150% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність у 2021 році становить 1769 гривень. Відповідно, доплати складуть від 265 гривень до 2653 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні передбачили компенсації за затримки пенсій і зарплат.

А також розповідали про те, що Кабмін підвищив зарплати шкільним медикам на час карантину.

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