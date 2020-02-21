Українські магазини заполонили апельсини з сюрпризом

В Україну завезли апельсини, який всередині кишать черв'яками. Жителі столиці все частіше почали скаржитися на неякісні фрукти, які їм доводиться купувати в супермаркетах. Так, киянка Наталія Марш купила в магазині фрукти, але те, що вони з хробаками помітила тільки вдома.

"Очистила, а в середині там був сюрприз, живність. Вони як то так розташовувалися по різних частинах апельсина, але в основному, в центрі. Тому, що ось прямо вони так вивалювалися звідти, коли я його відкрила", - цитує видання "Сегодня" Наталю Марш.

На жаль, киянка не повернула зіпсований товар, але у соцмережах все частіше стали з'являтися схожі повідомлення від ошуканих українців.

Один з українських продавців дав поради, як вибрати якісні апельсини, і які з них брати в кошик не варто.

"Щоб не купити плід з хробаками, перш за все, огляньте його. Помітили неприродні горбки? Не кладіть у кошик" - порадила продавець.

Також рекомендують принюхуватися до плодів, вони повинні добре пахнути цитрусом і мати характерний аромат.