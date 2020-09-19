Українські бізнесмени отримають підтримку: про що йдеться

В Україні підприємці отримають ще більшу суму кредитів за програмою "5-7-9" у наступному році. При цьому програма підтримки представників малого і середнього бізнесу може бути розширена. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Чиновник зазначив, що в Україні вже видали 8 мільярдів гривень кредитів за програмою "5-7-9".

"На сьогодні 80 копійок з кожної гривні наданих кредитів надається за програмою "5-7-9". Вже надано 8 мільярдів 3 тисячі гривень кредитів за цією програмою малому і середньому бізнесу", - розповів глава Мінфіну.

Марченко наголосив, що у 2021 році ця програма буде продовжена.

"Йдеться про надання портфельних гарантій 10 мільярдів. Це дозволить збільшити кредитний портфель до 20 мільярдів", - заявив міністр і додав, що "звичайно, це старт, це початок".

"Ми готові більше розширювати ці програми", - зауважив Марченко.

Українським бізнесменам обіцяють допомогу

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв унікальний для нас всіх бюджет 2021.

Дивіться весь випуск "Свободи слова Савіка Шустера", у якому керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вперше розповідає деталі історії з "вагнерівцями", а також про те, що відбувається з Мінськими угодами та що буде з виборами на Донбасі. Також експерти роздумують на тему того, що для України несе рішення Лукашенка закрити кордони. Крім того, ви дізнаєтеся, як бюджет 2021 року позначиться на житті пересічних українців.

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова " Савіка Шустера" мова йшла про білоруських опозиціонерів, а також навчання під час карантину в Україні.

Дивіться зокрема, як Дмитро Гордон розкриває таємницю того, чому Путін ненавидить Лукашенка. А також згадує, як невизнаний президент Білорусі познущався над господарем Кремля.

Володимир Путін ненавидить Олександра Лукашенка

Крім того, Давид Сакварелідзе і Юрій Арістов в ефірі розповіли про те, які у них були відчуття, коли вони хворіли коронавірусом, і чому українські лікарі - герої.

Сакварелідзе і Арістов про те, як перехворіли COVID-19

Також директор чернівецької школи з "червоної зони" Уляна Легусова розповіла, яких дій очікує від влади для нормалізації навчального процесу.

Вчителі гадають: що ж буде з навчанням у "червоній зоні"?

Не обійшлося і без емоцій. Так, директор київської спеціалізованої школи висловив претензії до міністра охорони здоров'я Максима Степанова та заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка.

Директор школи Дмитро Ламза емоційно звернувся до Степанова

До слова, сам Степанов теж зробив важливу заяву про COVID-19. Зокрема, міністр заявив, що в плані пандемії Україна "йде не за найкращим сценарієм"... При цьому міністр нарвався на критику з боку мера Тернополя, який знаходиться в "червоній зоні".

Мер Тернополя Сергій Надал прокоментував роботу шкіл, незважаючи на те, що місто знаходиться в "червоній зоні"