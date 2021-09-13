Українські автомобільні права за кордоном: де діють, а де з обмеженнями

У Європі діють українські національні права у вигляді пластикової карти (рожеві, жовті та блакитні). Старі права у формі книжечки - не діють. Якщо розглядати всі країни світу, то українські водійські права діють в тих країнах, які підписали Віденську конвенцію про дорожній рух.

Також водійські права України діють в країнах, які підписали Женевську конвенцію, але в таких країнах у водія можуть зажадати пред'явити та міжнародні права.

Міжнародні права можна отримати в сервісних центрах МВС тільки як доповнення до звичайної пластикової картки. У країнах-підписантах Женевської конвенції водіям знадобляться національне посвідчення водія і доповнення у вигляді міжнародних прав.

Якщо в країні немає підписаної жодної, ні іншої Конвенції, то там визнають тільки місцеві національні права й українським водіям доведеться або відмовитися від машини, або отримати місцеві права.

Країни-підписанти Віденської конвенції

Австрія, Багами, Бахрейн, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Боснія, Бразилія, Великобританія, Угорщина, Венесуела, Гайана, Гана, Німеччина, Герцеговина, Греція, Грузія, Данія, Заїр, Зімбабве, Ізраїль, Індонезія, Іран, Іспанія, Італія, Казахстан, Коста-Рика, Кот-д'Івуар, Куба, Кувейт, Латвія, Литва, Люксембург, Македонія, Марокко, Мексика, Монако, Нігер, Норвегія, Пакистан, Польща, Португалія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Росія, Румунія, Сан-Марино, Сейшельські острови, Сенегал, Словаччина, Словенія, Таджикистан, Таїланд, Туркменістан, Узбекистан, Україна, Уругвай, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, ЦАР, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Еквадор, Естонія, ПАР, Югославія

Країни-підписанти Женевської конвенції

Австралія, Албанія, Алжир, Андорра, Аргентина, Бангладеш, Беліз, Бенін, Ботсвана, Ватикан, Гаїті, Гамбія, Гватемала, Гібралтар, Гонконг, Гренада, Домініканська Республіка, Єгипет, Західне Самоа, Індія, Йорданія, Ірландія, Ісландія, Камбоджа, Канада, Кіпр, Киргизія, Китай, Конго, Лаос, Лесото, Ліван, Мавританія, Мадагаскар, Малаві, Малайзія, Малі, Мальта, Намібія, Нідерланди, Нова Зеландія, Нова Каледонія, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Перу, Руанда, Сан-Люція, Свазіленд, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сінгапур, Сирія, США, Сьєрра-Леоне, Тайвань, Танзанія, Того, Тринідад і Тобаго, Туніс, Туреччина, Уганда, Фіджі, Французька Полінезія, Ямайка, Японія.

Щоб взяти автомобіль на прокат за кордоном, водієві необхідно пред'явити закордонний паспорт і автомобільні права. Але видати Вам машину на підставі тільки водійських прав не зможуть, оскільки у багатьох країнах вони не є документом, який засвідчує особу.

Щоб отримати міжнародні права, потрібно звернутися в сервісний центр МВС і пред'явити: копії водійських прав, фотографії 3,5 на 4,5 на матовому папері. Вартість може відрізнятися і це залежить від того, на який термін вам вони знадобляться. Оформлення міжнародних прав займає близько тижня, але іспити вам перездавати не потрібно.