Український інфекціоніст назвав точний спосіб діагностики коронавірусу

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Євген Дубровський розповів, який спосіб діагностики коронавірусу найбільш показовий

Коронавірус викликає набряк легень, який добре видно на комп'ютерній томографії (КТ). Але інфекціоністи воліють проводити обстеження за допомогою рентгенографії.

Про це розповів у Facebook лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський. За його словами, неправильна діагностика призводить до неправильного лікування і пачок антибіотиків.

Але важливо розуміти, що лікувати. Адже є різниця між набряком та запаленням легенів. І тут постає питання про призначення антибіотиків.

Тепер важливе питання: як завчасно побачити це бактеріальне ускладнення. За словами інфекціоніста, КТ є високоточним, якісним і чутливим методом.

"Видно все: починаючи від майже непомітних змін на тлі вірусно-імунного процесу в легенях, і закінчуючи віддаленими дрібними метастазами. Але чи потрібна така точність при респіраторному захворюванні? Ні. Не потрібна. Це заважає і заплутує в правильній оцінці тяжкості хворого", - пише Дубровський.

А ось на рентгені видно лише найбільш серйозні моменти, які потребують лікування. Він покаже наявність бактеріальної пневмонії, плевриту, перикардиту, масивного набряку легенів.

"Додатково ми оцінимо динаміку і розміри набряку за допомогою УЗД легенів. Простий і дуже ефективний метод. А КТ залишається методом діагностики для важких діагностичних пацієнтів на більш віддалених термінах", - додав лікар.

Що стосується призначення антибіотиків, то, за словами Дубровського, ці препарати застосовуються при бактеріальних ускладненнях. А такі бувають рідко - у важких хворих, як правило, з супутньою патологією.

"Антибіотик ми призначаємо, коли бачимо бактеріальне ускладнення. По-іншому, без показань, Антибіотики наносять шкоду. Отруюють організм, заважають правильній роботі імунітету, сприяють появі страшних антибіотикорезистентних мікроорганізмів", - додав Дубровський.

Раніше колишня заступниця міністра охорони здоров'я налякала прогнозом по коронавірусу, заявивши, що COVID-19 залишиться з нами назавжди, і кожен рік будуть з'являтися нові штами.

Також повідомлялося, що в місті Тараща під Києвом від коронавірусу померла родина медиків.