Як відрізнити коронавірус від звичайної застуди: три ключові ознаки

Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус можна відрізнити від застуди по ряду ознак

Коронавірус за симптомами часто схожий на звичайне простудне захворювання, викликане іншою вірусною інфекцією. Але різниця все ж є. Лікарі розповіли, як зрозуміти, що у вас не ГРВІ, а COVID-19

На думку британського фахівця Сари Джарвіс, у ГРВІ та коронавіруса багато спільного. Вони обидва дуже контагіозні (заразні), починаються у верхніх дихальних шляхах, передаються повітряно-крапельним шляхом, пише Ехргеѕѕ.

Крім того, зараження має ряд схожих фізичних симптомів:

підвищується температура,

ломить тіло,

може боліти голова,

виникає кашель.

Але є і три ознаки, за якими можна відрізнити коронавірус від застуди:

При коронавірусі рідко бувають нежить, закладеність носа або біль у горлі (це ознаки ГРВІ).

Якщо у вас з'явилися такі симптоми, немає температури, не втрачено нюх, нема кашлю, швидше за все - це не коронавірус.

"У більшості людей, які страждають COVID-19, розвивається хоча б один з цих симптомів - жар, кашель, втрата нюху", - розповіла вчена про другу ознаку.

Також багато хворих на COVID-19 відчувають сильну втому і проблеми з диханням, які "набагато рідше зустрічаються при застуді".

Але якщо закладеність носа, чхання і нежить не минають протягом декількох днів або стан буде погіршуватися, слід обов'язково звернутися до лікарів і зробити тест на COVID.

Тим часом в Україні офіційно підтверджено 420 617 випадків коронавірусу COVID-19. З них 9 524 заражень були виявлені за останню добу (4 листопада 2020). Померло за весь час 7 731 особи, 176 404 - одужали.

Раніше український лікар Тарас Жиравецький розповів, що робити після того, як ви перехворіли на коронавірус, і чи можливо заразитися повторно.