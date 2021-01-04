Нас не треба дресирувати: Сніжана Єгорова "вляпалася" у мовний скандал

Сніжана Єгорова (фото: Instagram.com.snezha_egorova)

Українська ведуча Сніжана Єгорова, яка потрапила в скандал зі своїми антиукраїнськими висловлюваннями, знову вирішила висловитися на тему російської та української мови.

В ефірі телеканалу Zik Єгорова повідомила, що письменниця Лариса Ніцой і політичний діяч Ірина Фаріон українською мовою висловлюються дуже негарно про інших людей.

"Мова має бути мовою любові. Якщо ти любиш землю і хочеш віддати щось, то неважливо на якій мові ти це говориш. Люди відчувають поштовх", - сказала Єгорова.

За словами Єгорової, жінки начебто Ніцой і Фаріон отримали все, завдяки сусідній державі. Мовляв, там вони отримали вищу освіту абсолютно безкоштовно і читали Пушкіна і Єсеніна.

Сніжана вважає, що українці не повинні слухати Ніцой і Фаріон.

"За ними не підуть здорові люди, психологічно-стабільні люди. Вони не за мову, вони проти неї. Зараз російську мову намагаються закидати камінням, а я захищаю право людини бути собою", - сказала ведуча.

За її словами, "ми люди, а не собаки і нас не мають права дресирувати".

Сніжана Єгорова знову висловилася за російську мову

Як ми раніше писали, Сніжана Єгорова цинічно образила українських воїнів.

Раніше повідомлялося, що Антін Мухарський відреагував на скандальні висловлювання Сніжани Єгорови про українських захисників.