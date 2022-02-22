Українська ведуча назвала Путіна "героєм нашого часу" і пораділа за людей на Донбасі
Українська ведуча Сніжана Єгорова, яка підтримала нещодавно Володимира Путіна, продовжує ганьбитися, живучи в країні. Після визнання "ЛДНР" Кремлем вона повідомила, що президент Росії "герой нашого часу".
Про це вона мовить у своєму Telegram-каналі.
Також Єгорова дуже радіє за людей Донбасу, адже, на її думку "туди прийшов мир".
Ось що пише одіозна ведуча.
"Друзі мої, прекрасні!!! Я знаю, що ви повірите!!! Сьогодні я весь день до вечора слухала апокаліпсис!!! Одкровення Іоанна Богослова. Потім пояснення і роздуми про нього Андрія Ткачова.....А в цей час Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Бог на допомогу! Нехай прийде мир на землю Донбасу", - написала Сніжана.
Вона публікує відео зі зверненням Путіна до росіян і називає його "героєм".
"Історичне рішення героя нашого часу. Без помилкового пафосу", - резюмує Єгорова.
Скріншот Telegram / Сніжана Єгорова
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