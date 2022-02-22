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Українська ведуча назвала Путіна "героєм нашого часу" і пораділа за людей на Донбасі

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Вівторок 22 лютого 2022 08:32
Українська ведуча назвала Путіна "героєм нашого часу" і пораділа за людей на Донбасі Фото: Сніжана Єгорова пораділа визнанню "ЛДНР" Путіним (Єгорова wikimedia commons)
Автор: Styler

Українська ведуча Сніжана Єгорова, яка підтримала нещодавно Володимира Путіна, продовжує ганьбитися, живучи в країні. Після визнання "ЛДНР" Кремлем вона повідомила, що президент Росії "герой нашого часу".

Про це вона мовить у своєму Telegram-каналі.

Також Єгорова дуже радіє за людей Донбасу, адже, на її думку "туди прийшов мир".

Ось що пише одіозна ведуча.

"Друзі мої, прекрасні!!! Я знаю, що ви повірите!!! Сьогодні я весь день до вечора слухала апокаліпсис!!! Одкровення Іоанна Богослова. Потім пояснення і роздуми про нього Андрія Ткачова.....А в цей час Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Бог на допомогу! Нехай прийде мир на землю Донбасу", - написала Сніжана.

Вона публікує відео зі зверненням Путіна до росіян і називає його "героєм".

"Історичне рішення героя нашого часу. Без помилкового пафосу", - резюмує Єгорова.

Українська ведуча назвала Путіна &quot;героєм нашого часу&quot; і пораділа за людей на ДонбасіУкраїнська ведуча назвала Путіна &quot;героєм нашого часу&quot; і пораділа за людей на ДонбасіСкріншот Telegram / Сніжана Єгорова

Як ми раніше писали, з'явилися докази того, що обстріл території РФ вівся з окупованої частини ОРДЛО.

Раніше Росія почала поширювати новий фейк про ЗСУ. Нібито вагітних жінок змушують воювати.

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Снежана Егорова
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