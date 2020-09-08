Українська вчителька "спалилась" на великих крадіжках в школі: "світить" до 8 років

У Херсоні 40-річна вчителька влаштувала бізнес. Вона крала в школі ноутбуки та продавала техніку на сайтах оголошень. Всього жінка "покарала" навчальний заклад на 80 тисяч гривень.

Як повідомляє сайт прокуратури Херсонської області, за даними слідства, викладач в період 2019-2020 років, працюючи вчителем в одній із загальноосвітніх шкіл міста, будучи матеріально-відповідальною особою, вчинила 7 фактів привласнення комп'ютерної техніки, розміщеної у шкільному класі.

Пізніше з'ясувалося, що педагог вкрала і продала 8 ноутбуків і один відеопроектор, в результаті чого навчальному закладу було завдано збитків більш ніж 80 тисяч гривень.

Зараз з метою відшкодування завданих збитків на майно обвинуваченої накладено арешт. За скоєне їй загрожує позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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