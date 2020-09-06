У Миколаєві відправили на самоізоляцію кілька класів в 4 школах

Фото: учні під час карантину (freepik.com)

У Миколаєві в чотирьох школах і двох дитячих садків серед дітей та персоналу виявили коронавірус. Кілька класів і груп відправили на самоізоляцію.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА).

У зв'язку з виявленими випадками коронавірусу на самоізоляцію відправили класи у школах №19, 20, 29, 46. Також відправили дві групи дитячих садків № 71 і 95.

Нагадаємо, що станом на 5 вересня в Миколаєві та області підтверджено 86 випадків захворювання коронавірусом. Крім цього, вже 7 вересня Миколаїв, а також кілька міст області перейдуть в "жовту" карантинну зону.

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила доповнити обмеження.

Нагадаємо, раніше Івано-Франківськ продовжив шкільні канікули через карантин. Канікули продовжили як мінімум до 11 вересня.

Крім того, у Києві оцінили можливість попадання в "оранжеву" зону карантину - це може статися, якщо не будуть стримувати спалахи коронавірусу.