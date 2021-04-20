Українська ТБ-зірка на власному прикладі показала, як просто бути еко-френдлі

Популярна українська актриса Анна Гресь еко-френдлі і вже не перший рік активно сортує сміття, всіляко намагаючись зробити наш світ трохи чистішим.

І якщо ви не знаєте, як подбати про довкілля прямо сьогодні, тоді тримайте топ-прикладів від зірки шоу "Мамахохотала" на каналі НЛО TV, якими вона ділиться з читачами Styler .

Не використовуйте пакети

Замість пакетів використовуйте тканинні сумки і авоськи. Купуйте їх один раз (або пошийте), і це буде набагато екологічніше, правильніше і економічніше для вас.

Використовуйте одну пляшку для води

Це дуже просто - купити одну гарну пляшку для води, яку всюди можна носити з собою. Так у вас і звичка підтримувати водний баланс з'явиться, і вам не доведеться постійно купувати нову пляшку в пластиковій упаковці. У свою пляшку можна весь час доливати з кулера - вдома чи на роботі.

Фото: Анна Гресь (прес-служба НЛО TV)

Ходіть зі своєю термочашки

Тут одне з двох - або зовсім перестаньте купувати каву на винос, або почніть носити з собою свою термочашку. Це не складно, але який внесок в навколишнє середовище! Деякі заклади навіть роблять знижку тим відвідувачам, які приходять зі своєю чашкою - суцільні вигоди для вас!

Звертайте увагу на упаковки

Напевно ви бачили таку картину: на прилавку лежать помідори, а поруч з ними помідори в пластиковій упаковці, а зверху ще й пакетик. Люди звертають увагу саме на другий варіант, тому що це маркетинг - така упаковка виглядає ефектніше. Моя порада - купуйте продукти харчування з найменшою кількістю упаковки. А якщо без неї ніяк - дивіться на те, з чого складається ця упаковка. Ще краще приходьте зі своєю упаковкою. Для цього потрібно планувати свої покупки, і не робити їх спонтанно.

Фото: Анна Гресь (прес-служба НЛО TV)

Складайте списки продуктів

У продовження до теми планування - пишіть списки продуктів перед походом до супермаркету. Таким чином, ви не накупите зайвого і заощадите. А ще у вас не будуть псуватися продукти, ви завжди будете знати, яку тару брати з собою для походу в супермаркет. Нехай ваші продукти будуть органічними - це ще й можливість переглянути свою схему харчування, щоб купувати натуральні продукти без упаковки (фрукти, овочі і крупи замість чіпсів, сухариків і солодкої газованої води).

Сортуйте сміття

Це не складно - головне почати. Почніть хоча б зі збору макулатури. Цим займаються не тільки бомжі, а й люди, які думають не тільки про себе.

Думайте наперед

Перед тим, як щось придбати - подумайте, що ви будете робити з цим після покупки. Це стосується одягу - скільки сезонів ви проносите цю річ? Купуйте дорогі і якісні речі, яких нехай буде трохи, але вистачить їх надовго.

Фото: Анна Гресь з родиною (instagram.com/anya_gres)