Украинская ТВ-звезда на собственном примере показала, как просто быть эко-френдли

И если вы не знаете, как позаботиться об окружающей среде прямо сегодня, тогда держите топ-примеров от звезды шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV, которыми она делится с читателями Styler .

Не используйте пакеты

Вместо пакетов используйте тканевые сумки и авоськи. Купите их один раз (или пошейте), и это будет намного экологичнее, правильнее и экономичнее для вас.

Используйте одну бутылку для воды

Это очень просто - купить одну красивую бутылку для воды, которую везде можно носить с собой. Так у вас и привычка поддерживать водный баланс появится, и вам не придется постоянно покупать новую бутылку в пластиковой упаковке. В свою бутылку можно все время доливать из кулера - дома или на работе.

Фото: Анна Гресь (пресс-служба НЛО TV)

Ходите со своей термочашкой

Тут одно из двух - или вовсе перестаньте покупать кофе на вынос, или начните носить с собой свою термочашку. Это не сложно, но какой вклад в окружающую среду! Некоторые заведения даже делают скидку тем посетителям, которые приходят со своей чашкой - сплошные выгоды для вас!

Обращайте внимание на упаковки

Наверняка вы видели такую картину: на прилавке лежат помидоры, а рядом с ними помидоры в пластиковой упаковке, а сверху еще и пакетик. Люди обращают внимание именно на второй вариант, потому что это маркетинг - такая упаковка выглядит эффектнее. Мой совет - покупайте продукты питания с наименьшим количеством упаковки. А если без нее никак - смотрите на то, из чего состоит эта упаковка. Еще лучше приходите со своей упаковкой. Для этого нужно планировать свои покупки, и не делать их спонтанно.

Фото: Анна Гресь (пресс-служба НЛО TV)

Составляйте списки продуктов

В продолжение к теме планирования - пишите списки продуктов перед походом в супермаркет. Таким образом, вы не накупите лишнего и сэкономите. А еще у вас не будут портиться продукты, вы всегда будете знать, какую тару брать с собой для похода в супермаркет. Пусть ваши продукты будут органичными - это еще и возможность пересмотреть свою схему питания, чтобы покупать натуральные продукты без упаковки (фрукты, овощи и крупы вместо чипсов, сухариков и сладкой газировки).

Сортируйте мусор

Это не сложно - главное начать. Начните хотя бы со сбора макулатуры. Этим занимаются не только бомжи, но и люди, которые думают не только о себе.

Думайте наперед

Перед тем, как что-то приобрести - подумайте, что вы будете делать с этим после покупки. Это касается одежды - сколько сезонов вы проносите эту вещь? Покупайте дорогие и качественные вещи, которых пусть будет немного, но хватит их надолго.

Фото: Анна Гресь с семьей (instagram.com/anya_gres)