Місяць облоги. Як виглядає звільнений Ірпінь: фоторепортаж

Знищена інфраструктура, зруйновані будівлі і згорілі вщент автомобілі - результат нелюдської атаки ворожих військ РФ, які бомбили більше місяця мирне населення Ірпеня.

РБК-Україна показує як виглядає Ірпінь, що вистояв під безперервними обстрілами в фоторепортажі Getty Images.

Починаючи з 27 лютого, після танкового бою, що зав'язався, Ірпінь перебував у тривалій облозі окупантів, які регулярно обстрілювали місто.

Війська ЗСУ героїчно відстоювали місто, відбиваючи атаки з землі і повітря.

Наслідки військових дій в Ірпені (фото: Getty Images)

Українські захисники 28 березня звільнили Ірпінь від російських загарбників.

Сьогодні можна спостерігати, що на вулицях Ірпеня після приходу окупантів панує хаос, війська РФ довели місто до стану непридатного до життя.

Раніше квітуче, молодіжне передмістя Києва, поки туди не прийшов "русский мир" виглядає сьогодні непридатним для життя. Багато будинків, школи зруйновані, лише деяким об'єктам вдалося встояти.

Наслідки військових дій в Ірпені (фото: Getty Images)

За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, на сьогоднішній день, місто знаходиться під контролем ЗСУ. Однак повертатися цивільному населенню в місто поки небезпечно.

Звернувшись до жителів багатостраждального міста, міський голова не виключив ймовірні напади на Ірпінь.

“Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади і будемо мужньо його захищати. Ірпінь, це Україна", - заявив Маркушин.