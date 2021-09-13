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Українська спортсменка-любителька РФ зробила фото з Путіним: "я щаслива стояти поруч з вами"

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Москва, Понеділок 13 вересня 2021 12:07
Українська спортсменка-любителька РФ зробила фото з Путіним: "я щаслива стояти поруч з вами" Фото: Марина Голядкина показала фото з Путіним (kremlin.ru)
Автор: Людмила Жукова

Українська спортсменка з Донецька Марина Голядкіна практично зізналася в любові до президента РФ Володимира Путіна. Плавчиня після 2015 року переїхала в Росію з Донбасу і почала представляти в змаганнях РФ.

Свою любов до країни-агресора Голядкіна продемонструвала на своїй сторінці в Instagram.

Так, після Олімпіади 2020 в Токіо спортсменка зустрілася з президентом РФ в Катерининському залі Кремля. Там нагороджували спортсменів, які отримали медалі в Токіо. Серед них і Голядкіна.

"Я запам'ятаю цей день на все життя!!! Дякую, Володимир Володимирович, за все!!!!Я дуже сильно переживала і думала, сказати промову, або я не зможу впоратися з емоціями. Трошки пишаюся собою, що зробила це", - написала вона під фото в соцмережі.

Українська спортсменка-любителька РФ зробила фото з Путіним: &quot;я щаслива стояти поруч з вами&quot;Українська спортсменка зробила фото з Путіним (фото: instagram.com/marina_gold)

Відзначимо, що спортсменка настільки любить Росію, що навіть зробила манікюр з прапором РФ.

Що говорила про Путіна Українка раніше

Плавчиха просто співає дифірамби російському лідеру і вважає за щастя стояти поруч з ним.

"Я з дитинства мріяла стати олімпійською чемпіонкою і досі не можу повірити, що моя мрія збулася. Я народилася в спортивній родині в місті Донецьку, і у 2014 році переді мною стояв складний вибір: залишити свою мрію або дійти до кінця і зробити все можливе. І сьогодні я щаслива, що можу стояти тут, поруч з вами, Володимир Володимирович, і сказати голосно, що я захистила честь великої країни! Для мене це велике щастя", - заявляла Голядкіна.

Як ми раніше писали, Оксана Баюл пояснила відмову від українського громадянства і сказала, що "народилася росіянкою".

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Володимир Путін
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