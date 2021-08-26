Українська призерка Олімпіади подарувала квартиру тренеру: історія отримала несподіване продовження

Українська борчиня Ірина Коляденко за медаль на Олімпіаді 2020 отримала квартиру, але подарувала її своєму тренеру. Історія просто так не закінчилася і отримала несподівану розв'язку.

Коли спортсменка з тренером прийшли в новобуд, де знаходиться житло, до них в гості несподівано прийшов мер Ірпеня Олександр Маркушин. І подарував спортсменці ще одну квартиру, яка тепер вже точно дістанеться їй.

"Це прецедент на всю країну... Наше місто осторонь стояти не буде. Нас підтримали наші підприємці. Ми вручаємо ще одну квартиру. Це вже точно вам", - сказав мер.

За словами мера Ірпеня, 26 серпня на сесії міської ради депутати проголосують за те, щоб виділити Ірині Коляденко та її тренеру по 100 тисяч гривень на ремонт квартир. Також градоначальник сказав, що якщо є така ситуація - то треба вручати дві квартири.

Нагадаємо, що Коляденко після свого вчинку з подарунком розповіла, що хотіла привернути увагу до того, що тренери й всі, хто стоять за спортсменами, також повинні бути оцінені, в тому числі та в матеріальному відношенні.