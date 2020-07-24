Можна їсти багато і худнути: українська співачка поділилася секретом з особистого досвіду

Артистка Ольга Доля поділилася секретом здорового харчування, який буде корисний всім
Українська співачка Ольга Доля, яка застрягла в Казахстані через пандемію COVID-19, поділилася секретом здорового харчування. За словами Ольги, найважливіше в процесі здорового харчування - це рахувати калорійність свого раціону.
"Потрібно розуміти різницю між: МАЛО і КАЛОРІЙНО. Можна їсти мало, але висококалорійну їжу. Розберемо приклад на двох видах сніданку. 1. Звичайний невеликий бутерброд з білого хліба з сиром, маслом та ковбасою (150 г). 2. Вівсяна каша на воді з додаванням льняної олії (150 г). Як бачите, вага продуктів однакова. Тому на першому етапі ви заповните шлунок однаково. Однак вівсянка - це довгі вуглеводи, вона додасть ситості на тривалий період. На відміну від бутерброда, який дасть моментальний стрибок, а потім різке зниження цукру в крові і дуже швидко знову захочеться їсти", - йдеться в публікації співачки в Instagram.
Артистка на прикладі показала, як важливо розрахувати калорійність свого раціону.
Варіант сніданку 1
Загально - 544 ккал.
Варіант сніданку 2
Загально - 153 ккал.
"Відчули різницю? У цьому полягає СУТЬ успіху. Можна їсти БАГАТО і худнути, а можна МАЛО і поправлятися. І не забувайте про спорт!" - зазначила вона.
Ольга Доля поділилася секретом здорового харчування (фото: instagram.com/olgadolya.music)
До речі, Ольга Доля в минулому - фітнес-тренер і консультант з харчування. Вона більше 10 років поєднувала свою основну діяльність з роботою тренера з шейпінгу та аеробіки. Саме дисципліновані заняття допомагали кожній дівчині, з якою займалася Ольга, домагатися успіхів і бути у формі.
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