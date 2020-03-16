Український гурт дасть унікальний онлайн-концерт: музика не на карантині

Гурт Фіолет першим серед артистів відреагував на введення карантину через коронавірус в Україні. Хлопці вирішили не лишати фанів без музики та підтримати їх у режимі онлайн.

Так, 18 березня о 21:45 поп-рок-команда на чолі з Сергієм Мартинюком влаштує затишний вечір у форматі квартирника, де зіграє свої найкращі пісні та кілька абсолютно нових композицій.

"Карантин та коронавірус змусили завмерти концертне життя в Україні та світі. Команди переносять свої тури. Був перенесений і наш київський виступ на підтримку британського гурту Nothing But Thieves. Поки ми спостерігаємо за тим, що відбувається і буде далі, важливо не ізолюватися від світу та людей культурно. Тож ми вирішили оперативно мобілізуватися та зробити презент нашій Фіолет-family і поціновувачам української музики - зіграти акустичний онлайн-концерт", - говорить Сергій.

Це, говорить артист, буде "перформанс не лише музичний сенсом і формою, але й як акт консолідації та підтримки одне одного".

"Без паніки, з рідними людьми та улюбленою музикою”, - пояснює Мартинюк.

Долучитися до нього можна завітавши до YouTube-каналу Фіолет за посиланням.

Нагадаємо, що з 17 березня для українських школярів запустять щоденну трансляцію безкоштовних відеоуроків та онлайн-курсів.