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Українська гімнастка показала апетитні форми в фотосесії для глянцю

STYLERЖиття    05.11.2019 - 14:54
Українська гімнастка показала апетитні форми в фотосесії для глянцю
Надя Васіна (фото: facebook.com/NadyaVasinaGymnast)

Надя Васіна та Олег Лісогор похвалилися красивими тілами в гарячій фотосесії

Українська гімнастка Надя Васіна і знаменитий плавець Олег Лісогор похвалилися красою своїх тіл у пікантній фотосесії "50 на двох" для одного з глянцевих видань.

Піти на подібний крок спортсмени вирішили через те, що в цьому році виповнюється 25 років зі старту їх кар'єри. Основна ідея фотосесії - показати красу тіла, привернути увагу до спорту, здорового способу життя і довести, що колишніх у спорті не буває.

Українська гімнастка показала апетитні форми в фотосесії для глянцю

Надя Васіна та Олег Лісогор (фото: facebook.com/NadyaVasinaGymnast)

"Професійний спорт – досить важка штука. На жаль, багато хто після спорту зникає. Однак, колишніх спортсменів не буває. І мені захотілося показати, що у хорошого, кмітливого професійного спортсмена завжди є успішне і веселе майбутнє і в спорті, і поза спортом. Бажання розвивати своє тіло, витискати з нього максимум – затягує. Спортсмен поза спортом завжди лишається спортсменом: так само прагне до перемог, нових успіхів, нових досягнень", - говорить Васіна.

Надя Васіна та Олег Лісогор (фото: facebook.com/NadyaVasinaGymnast)

До речі, саме гімнастка стала ініціаторкою подібної фотосесії.

"Ідею подала Надя. Нагадала, що в цьому році у мене 25-річний ювілей у спорті, як і в неї. Давай, каже, придумаємо щось цікаве. Витягла мене на зйомку. Не дуже люблю фотографуватися, але сама ідея привернути увагу до спорту, до спортивних перемог, до того, що колишніх у спорті не буває, мене зачепила. Плюс дружба і вміння переконувати зіграли свою роль, і я здався. Весело провели час на знімальному майданчику. Кілька разів мало Надю не впустив. Але результат коштував ризиків", - розповів Олег.

Українська гімнастка показала апетитні форми в фотосесії для глянцю

Надя Васіна та Олег Лісогор (фото: facebook.com/NadyaVasinaGymnast)

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