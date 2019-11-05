Танцювала чоловікові стриптиз: Тодоренко здивувала особистими зізнаннями і розповіла про схуднення

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зізналася, як їй вдалося швидко прийти у форму після пологів

Регіна Тодоренко приємно здивувала шанувальників своєю появою в якості ведучої балкона на шоу Танці з зірками 2019. Зірка "Орла і решки" вибрала для одинадцятого прямого ефіру проекту пікантне вбрання з високими ботфортами і показала на камеру свою прекрасну розтяжку. Ведуча вирішила затриматися на кілька днів у Києві і прийшла на ранкове шоу радіостанції "Люкс ФМ", де розкрила інтимні подробиці з особистого життя, а також розповіла, як їй вдалося схуднути після пологів.

Зірка з'явилася в студії в повсякденному і розслабленому образі – класичні джинси з високою талією і червоний светр. Вона поділилася своїм досвідом схуднення після пологів і згадала, як через три місяці після появленияет синочка Михаили ( або як його називають батьки, Майкла) знялася у фотосесії купальників. На знімках зірка выгдлядела стрункою і підтягнутою, тому їй довелося розкрити свій секрет квітучого зовнішнього вигляду.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Фотошоп. Я жартую. Насправді, там його зовсім мало, тільки щоб трохи "потягнути" шкіру після пологів, тому що вона була трохи в'яла. А в цілому я довго і багато годувала грудьми і годую досі, їла те, що їв Майкл – все парене, варене, дуже легке. За три місяці я прийшла практично у форму, хоча поправилась за період вагітності на 18 кг. Зараз важу 57 кг, але треба ще пару кг скинути", - зізналася ведуча.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Також Регіна зробила несподівані відверті інтимні зізнання. Наприклад, вона спала голою, легко знялася б у фільмі в еротичній сцені, тацювала чоловікові стриптиз і робила селфи в стилі ню, ходила за покупками в секс-шоп, носила чоловічий одяг і стежила за тим, кому чоловік лайкає фото.

До речі, нещодавно Регіна Тодоренко розповіла про конфлікти з чоловіком Владом Топаловим.