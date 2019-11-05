Украинская гимнастка показала аппетитные формы в фотосессии для глянца

Надя Васина (фото: facebook.com/NadyaVasinaGymnast)

Надя Васина и Олег Лисогор похвастались красивыми телами в горячей фотосессии

Украинская гимнастка Надя Васина и знаменитый пловец Олег Лисогор похвастались красотой своих тел в пикантной фотосессии "50 на двоих" для одного из глянцевых изданий.

Пойти на подобный шаг спортсмены решили из-за того, что в этом году исполняется по 25 лет со старта их карьеры. Основная идея фотосессии - показать красоту тела, привлечь внимание к спорту, здоровому образу жизни и доказать, что бывших в спорте не бывает.

Надя Васина и Олег Лисогор (фото: facebook.com/NadyaVasinaGymnast)

"Профессиональный спорт - довольно тяжелая штука. К сожалению, многие после спорта пропадают. Однако бывших спортсменов не бывает. И мне захотелось показать, что у хорошего, сообразительного профессионального спортсмена всегда есть успешное и веселое будущее и в спорте, и вне спорта. Желание развивать свое тело, выжимать из него максимум - затягивает. Спортсмен вне спорта всегда остается спортсменом: так же стремится к победам, новым успехам, новым достижениям", - говорит Васина.

Надя Васина и Олег Лисогор (фото: facebook.com/NadyaVasinaGymnast)

Кстати, именно гимнастка стала инициатором подобной фотосессии.

"Идею подала Надя. Напомнила, что в этом году у меня 25-летний юбилей в спорте, как и у нее. Давай, говорит, придумаем что-то интересное. Вытянула меня на съемку. Не очень люблю фотографироваться, но сама идея привлечь внимание к спорту, к спортивным победам, к тому, что бывших в спорте не бывает, меня зацепила. Плюс дружба и умение убеждать сыграли роль, и я сдался. Весело провели время на съемочной площадке. Несколько раз чуть Надю не уронил. Но результат стоил рисков", - рассказал Олег.

Надя Васина и Олег Лисогор (фото: facebook.com/NadyaVasinaGymnast)