Під Києвом школярі виконали гімн Росії: хотіли "відзначитися"

У Київській області у Вишневому школярі вирішили відзначитися і заспівали гімн країни-агресора Росії. Потім вони не знайшли нічого кращого, як опублікувати відео в мережі.

Про цей інцидент повідомили в Telegram-каналі "Катарсис".

Пізніше з'ясувалося, що п'ятеро підлітків в одній зі шкіл м.Вишневе виконали гімн РФ на камеру і оприлюднили відео на своїх сторінках в соцмережах.

Спочатку школярі дуже пишалися своїм вчинком, але його побачили інші користувачі і обурилися. Діти швиденько видалили відео. Згодом двоє з них опублікували вибачення. За їхніми словами, вони нікого не хотіли образити.

Нижче можете подивитися відео з вибаченнями від школярів.

"Я хочу вибачитися, я нікого не хотіла зачепити. Я вчуся на своїх помилках. Слава Україні", - сказала на відео одна зі школярок.

Одна з підлітків вибачилася за виконання гімну РФ