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Українська блогерка заспівала гімн Росії в прямому ефірі: "воює влада, а не люди"

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Четвер 18 листопада 2021 12:55
Українська блогерка заспівала гімн Росії в прямому ефірі: "воює влада, а не люди" Блогерка з Київської області заспівала гімн РФ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Молода дівчина-блогер з Київської області в прямому ефірі заспівала гімн Росії. Потім вона вибачилася за свої дії, але вважає, що багато хто робить "ще гірше".

Про це пише Telegram-канал "Великий Київ".

Після скандального відео дівчина заявила, що її телефонний номер розмістили в деяких пабліках, і вона почала отримувати з анонімних номерів погрози.

Після цього вона вирішила опублікувати ще одне відео - цього разу вже з вибаченнями.

Вона повідомила, що воює не влада, а люди.

"Ви розумієте, те, що я зробила - це моя вина. Але сотні людей роблять ще гірше. Кожен повинен робити свою роботу", - сказала вона.

Нагадаємо, що це вже не перший такий випадок з виконанням гімну-країни агресора. Так, нещодавно у Київській області у Вишневому школярі вирішили відзначитися і заспівали гімн країни-агресора Росії. Потім вони не знайшли нічого кращого, як опублікувати відео в мережі.

Також ми повідомляли, що двоє дівчат-підлітків спалили футболку з гербом України.

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