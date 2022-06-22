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Над Україною панує циклон: де буде холодно і гримітимуть грози

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Середа 22 червня 2022 19:30
Над Україною панує циклон: де буде холодно і гримітимуть грози Фото: Погода в Україні принесе холод і грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде прохолодною і з грозами в четвер 23 червня, але вже з п'ятниці потеплішає до комфортних літніх градусів.

Прогноз і карти погоди з 23 по 27 червня - в матеріалі Styler.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що "над Україною крутиться циклон".

У четвер, 23 червня погода принесе комфортну температуру повітря, у більшості областей очікується +20+26 градусів.

Дощі, місцями з грозами, пройдуть у центральних, східних областях, подекуди на півночі. На півдні теж можливі дощі, грози (крім Одеської області).

Уникне опадів захід України (виняток - Волинь та Рівненська область, тут ймовірний невеликий дощ).

Північно-східний вітер посилюватиметься до штормового у центральних, північних, східних областях, на півдні України.

Прогноз для Києва

У Києві у четвер очікується місцями невеликий дощ, але будуть і прояснення. Ймовірний поривчастий, до сильного, вітер.

Температура повітря завтра впродовж дня становитиме невисокі +20 градусів.

Дивіться карту від Укргідрометцентру з прогнозом на завтра:

Над Україною панує циклон: де буде холодно і гримітимуть грози

Скрін: Погода в Україні 23 червня (meteo.gov.ua)

Що буде далі з погодою?

Вже 24 червня температура підвищиться до +22+27 градусів. Комфортне літнє тепло буде й надалі переважати. Принаймні до 27 червня. Часом і місцями гримітимуть грози.

Раніше синоптики розповіли, яка буде погода в липні в Україні.

Також ми писали, як погода впливає на клювання риби.

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