Україною несуться шахрайські схеми. Жертвами стають люди, які шукають роботу

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей втратили робочі місця. Отже, питання пошуку нової роботи стало актуальним, як ніколи. На жаль, у важкий час не всі розуміють важливість єдності і підтримки, тому кількість фейкових оголошень з пошуку працівників зросла в рази.
Про те, як шахраї обманюють українців, які просто хочуть знайти роботу, читайте в нашому матеріалі нижче.
По-перше, це оголошення, в яких вам пропонується робота на самого себе, але при цьому вам необхідно купити якийсь курс, доступ до інформації (або будь-яка інша причина, щоб отримати від вас гроші).
Це найпопулярніша і найбільш поширена схема.
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По-друге - дистанційна робота. Наприклад, "дивіться рекламу і отримуйте за це гроші, запрошуйте друзів і отримуйте бонуси".
Крім того, що ви будете заробляти на такій роботі по "20" гривень в день, скачавши додаток для перегляду такої реклами на свій телефон або комп'ютер, ви ризикуєте передати всі свої особисті дані, починаючи від паролів до акаунтів і додатків, закінчуючи банківськими даними та особистими документами.
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Окремою групою виділяються знамениті колл-центри з зарплатою на рівень вище, ніж у конкурентів.
Важливо розуміти, що найчастіше вам доведеться займатися "лохотроном" для клієнтів по той бік телефонної трубки.
Наприклад, ви телефонуєте різним людям, представляючись постраждалим сином/дочкою в ДТП, або фахівцем з відділу безпеки певного банку.
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Почніть з пошуку відгуків про ту чи іншу роботу.
Не полінуйтеся і перевірте номер телефону роботодавця через мобільний додаток типу Getcontact.
У більшості випадків будь-які заклики до фінансових маніпуляцій на момент знайомства з роботою є приводом шукати інші варіанти.
Також треба бути обережними з особистими даними. Ці прості істини збережуть вам нерви і гроші.
Як розповіли нам експерти сервісу OLX робота, такі шахрайські оголошення проходять фільтрацію і блокуються.
Всього використовується два способи. Перший - скарга на оголошення від користувача на самій платформі. Під кожним оголошенням є кнопка "Поскаржитися".
Другий - це внутрішні ініціативи щодо модерації неякісних оголошень, аналізу вакансій/діалогу з кандидатами та відповідно до моделі поведінки шахрая, його викриття та блокування.
Пам'ятайте, "безкоштовний сир, тільки в мишоловці"!
Раніше ми писали про рівень заробітної плати в різних країнах.
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