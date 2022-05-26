RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україною несуться шахрайські схеми. Жертвами стають люди, які шукають роботу

Україною поширюються шахрайські схеми (колаж РБК-Україна)
Автор: Микита Мельников

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей втратили робочі місця. Отже, питання пошуку нової роботи стало актуальним, як ніколи. На жаль, у важкий час не всі розуміють важливість єдності і підтримки, тому кількість фейкових оголошень з пошуку працівників зросла в рази.

Про те, як шахраї обманюють українців, які просто хочуть знайти роботу, читайте в нашому матеріалі нижче.

У яких категоріях найчастіше вас можуть обдурити?

По-перше, це оголошення, в яких вам пропонується робота на самого себе, але при цьому вам необхідно купити якийсь курс, доступ до інформації (або будь-яка інша причина, щоб отримати від вас гроші).

Це найпопулярніша і найбільш поширена схема.

Скріншот

По-друге - дистанційна робота. Наприклад, "дивіться рекламу і отримуйте за це гроші, запрошуйте друзів і отримуйте бонуси".

Крім того, що ви будете заробляти на такій роботі по "20" гривень в день, скачавши додаток для перегляду такої реклами на свій телефон або комп'ютер, ви ризикуєте передати всі свої особисті дані, починаючи від паролів до акаунтів і додатків, закінчуючи банківськими даними та особистими документами.

Скріншот

Окремою групою виділяються знамениті колл-центри з зарплатою на рівень вище, ніж у конкурентів.

Важливо розуміти, що найчастіше вам доведеться займатися "лохотроном" для клієнтів по той бік телефонної трубки.

Наприклад, ви телефонуєте різним людям, представляючись постраждалим сином/дочкою в ДТП, або фахівцем з відділу безпеки певного банку.

Скріншот

Як не потрапити на гачок шахраїв?

Почніть з пошуку відгуків про ту чи іншу роботу.

Не полінуйтеся і перевірте номер телефону роботодавця через мобільний додаток типу Getcontact.

У більшості випадків будь-які заклики до фінансових маніпуляцій на момент знайомства з роботою є приводом шукати інші варіанти.

Також треба бути обережними з особистими даними. Ці прості істини збережуть вам нерви і гроші.

Яким чином ресурси з розміщення оголошень борються з аферистами

Як розповіли нам експерти сервісу OLX робота, такі шахрайські оголошення проходять фільтрацію і блокуються.

Всього використовується два способи. Перший - скарга на оголошення від користувача на самій платформі. Під кожним оголошенням є кнопка "Поскаржитися".

Другий - це внутрішні ініціативи щодо модерації неякісних оголошень, аналізу вакансій/діалогу з кандидатами та відповідно до моделі поведінки шахрая, його викриття та блокування.

Пам'ятайте, "безкоштовний сир, тільки в мишоловці"!

Раніше ми писали про рівень заробітної плати в різних країнах.

Також читайте, в яких містах України сьогодні більше шансів знайти роботу.

Читайте РБК-Україна в Google News
мошенническая схема